3 тысячи активистов со всей Московской области приехали на фестиваль регионального движения «Волонтеры Подмосковья»

Фото Евгения Пронина

Более 3 тысяч активистов из разных уголков Московской области приехали сегодня в Красногорск – красивейшая набережная Павшинской поймы стала местом проведения фестиваля регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Министерство информации и молодежной политики региона организовало этот праздник в честь 6-летия движения и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Молодые люди имели возможность посещать лекции, встречи с известными людьми, принимать участие в мастер-классах – по тактической медицине, оказанию первой помощи и так далее.

- За 6 лет движение «Волонтеры Подмосковья» объединило почти 70 тысяч неравнодушных людей со всей Московской области, которые принимают активное участие в жизни региона, - отметил зампред Правительства Московской области Вячеслав Духин. - Вы - серьезная опора, которая с каждым годом становится крепче и сильнее. В разгар пандемии, когда зародилось движение, наши активисты помогали врачам, пожилым людям, многодетным семьям. В феврале 2022 года - встречали эвакуированных жителей Донбасса. А уже в апреле стартовал масштабный гуманитарный проект «Доброе дело», который объединил все Подмосковье. Сегодня, в том числе, благодаря нашим волонтерам ребята за лентой чувствуют поддержку большого количества людей.

Зампред отметил, что при самом непосредственном участии активистов движения в Подмосковье собрали и отправили российским военнослужащим уже более 12 тысяч тонн различных грузов.

- От лица нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочется поблагодарить всех, кто приходит на помощь людям в самых сложных ситуациях, - сказал Вячеслав Духин. - Спасибо за ваши добрые дела!

Одним из почетных гостей фестиваля стала женщина-легенда - военный фельдшер, ефрейтор, медсестра мотострелкового подразделения Людмила Болилая. В 2025 году она стала первой женщиной, которая получила звание Героя России за участие в СВО. Во время обстрела она мужественно оказывала медицинскую помощь бойцам и закрыла своим телом тяжелораненого, сама получив при этом тяжелые ранения. Болилая стала участником панельной дискуссии о помощи участникам СВО и их близким.

- Волонтеры – это огромная поддержка для всей страны и, конечно, для бойцов на фронте, - сказала Герой России. - Это люди, которые плетут маскировочные сети, готовят супчики, домашние пирожки для наших ребят – тех, кто защищает Родину. В такое время мы должны быть вместе, поддерживать друг друга. Просто слезы радости от того, что есть люди, которые вкладывают душу, свободное время в то, чтобы помочь другим. Сегодня здесь мы еще раз убедились, что у нас в стране, в Подмосковье очень много добрых неравнодушных людей.

В рамках фестиваля, организованного в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», состоялось традиционное ежегодное награждение отличившихся активистов и руководителей волонтерских организаций.

- За 6 лет участники регионального движения «Волонтеры Подмосковья» совершили более 13 тысяч добрых дел, а также организовали и провели более 18 тысяч мероприятий, - сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области.