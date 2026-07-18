Танцевальные тренировки и концерт Валерии: как прошел женский фестиваль спорта в "Музеоне"

Женский фестиваль спорта прошел в "Музеоне" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В московском парке "Музеон" прошел Женский фестиваль спорта. Жители и гости столицы вдоволь насладились физической активностью, живым пением и консультациями по уходу за собой. На фестивале выступила певица Валерия. Она стала хедлайнером мероприятия.

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Для гостей организовали более тридцати групповых тренировок. Помимо спортивной программы, москвичи и приезжие посетили открытые дискуссии о женском здоровье и питании. В ходе фестиваля состоялись также разнообразные мастер-классы.

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Перед участницами выступили стилисты, спортсмены и создатели косметических брендов. Хедлайнером, помимо Валерии, выступил проект "Тима ищет свет".

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, для родителей с детьми подготовили зоны отдыха и развлечений. Семьи привели время за игрой в настольный теннис, мини-футбол и игровые приставки.

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