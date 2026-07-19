В Москве начали строить еще две станции новой ветки метро

В работе уже восемь станций из запланированных десяти. Фото: mos.ru

Уже в 2028 году столичные власти планируют запустить первый участок новой линии метро - Бирюлевской, которая на схемах будет отмечаться рубиновым цветом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске строительства еще двух станций - «Липецкой» и «Лебедянской». Таким образом, в работе уже восемь станций из запланированных десяти.

- На обоих участках специалисты создают форшахты (их делают, чтобы стенки котлованов не осыпались, - Авт.) и возводят ограждающие конструкции, - рассказал градоначальник.

Чтобы минимизировать неудобства местных жителей на время строительства, в районе «Липецкой» соорудят временную автомобильную дорогу, а у «Лебедянской» расширят действующую объездную.

- Также приведем в порядок прилегающие к станциям территории: планируем положить новый асфальт и выполнить озеленение, - пообещал Сергей Собянин.

Рубиновая ветка свяжет районы ЗИЛ и Бирюлево, пройдет через районы, у жителей которых раньше не было метро. Планируется, что первый участок («ЗИЛ» - «Остров Мечты» - «Кленовый бульвар» - «Курьяново») будет запущен уже в 2028 году. А еще через год заработают и все остальные станции линии.

- Новая линия свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую ветки, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД. Ее строительство улучшит транспортное обслуживание свыше миллиона жителей, - заявил мэр.