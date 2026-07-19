Сауна на пляже и очереди на автобусы: где в столице разрешено купаться

Жаркие выходные вызвали ажиотаж на городских пляжах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая неделя заставила москвичей задуматься о быстротечности лета, а похолодание и дожди – достать из шкафов одежду потеплее. Поэтому жаркие выходные вызвали ажиотаж на городских пляжах. Тех, где, по данным Роспотребнадзора, в столице разрешено купаться, всего 5. Рассказываем, где лучше отдыхать.

ПУТЯЕВСКИЙ ПРУД

Сама пляжная зона совсем небольшая Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Где находится: парк Сокольники

Цена: бесплатно

Покрытие: песок

Пространство возле Путяевского пруда облагородили только в прошлом году. Небольшой пляж засыпали песком, установили непередвижные шезлонги, раздевалки, душ и спасательную вышку. Рядом с пляжем есть зона с тренажерами, детская площадка и место для игры в пляжный волейбол. Есть здесь и небольшое кафе. С 20 июля, говорят, откроется и прокат инвентаря.

Лодка – 800 рублей за 30 минут.

Катамаран – 1200 рублей за 30 минут.

Электробеседка – 1900 рублей за 30 минут.

А пока местная администрация сдает в прокат сапы. Он у них, правда, только один. Взять можно по живой очереди за 800 рублей в час. Также можно арендовать лодку – 1000 рублей в час.

Так как сама пляжная зона совсем небольшая, многим отдыхающим приходится располагаться вокруг пруда на траве или деревянном настиле.

ПИОНЕРСКИЙ ПРУД

Пионерский пруд по своим размерам, конечно, больше похож на бассейн Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Где находится: парк Горького

Цена: от 300 до 12 500 рублей

Покрытие: песок

Пионерский пруд по своим размерам, конечно, больше похож на бассейн, но вместо бортиков здесь песчаный пляж, уставленный шезлонгами. Из всех разрешенных для купания мест он единственный платный. Пускают на пляж по сеансам. Самый ранний начинается с 9 часов, но он же и самый короткий – до 10:30. Дальше с 11 до 14 часов, с 14:30 до 17:30, с 18 до 21 часа.

Цены на посещение также зависят от времени. Зарегистрироваться можно на сайте bilet.mos.ru. Официально цена на билеты там начинается от 300 рублей, но какой сеанс мы бы не выбирали, реальные цены начинались от 1250 рублей даже на самые дальние даты. Верхний порог цен – 12 500 за ВИП-шезлонг на воде. Отдельно можно за 250 рублей взять на прокат полотенце и за 100 рублей одноразовые тапочки, так как сменная обувь при посещении пляжа обязательна. А вот сауна на территории для посетителей работает бесплатно.

Из минусов – нельзя принести с собой еду. Перекусить можно только в местных кафе, где цены, конечно, кусаются.

ПЛЯЖИ №2 и №3 СЕРЕБРЯНОГО БОРА

Пляж №2 чуть поменьше, но находится чуть ближе к входу в бор Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Где находится: лесопарк Серебряный бор

Цена: бесплатно

Покрытие: песок и трава

В Серебряном бору два благоустроенных пляжа, купание на которых разрешено. Пляж №2 чуть поменьше, но находится чуть ближе к входу в бор. До пляжа №3 идти еще примерно 15 минут. В остальном они практически одинаковые.

На территории есть передвижные шезлонги. Согласно правилам посещения они бесплатные, но предприимчивые граждане могут и уступить свой за отдельную плату. По словам сотрудников пляжа, чтобы в выходной успеть занять шезлонг, нужно прийти часиков в 8 утра. Зато собственный плед или полотенце здесь найдется, куда пристроить. Это и песчаный пляж у воды, и лужайка чуть подальше. На территории есть душ, раздевалки, спасатели, детские площадки, столы для настольного тенниса, спортивные площадки.

Есть и прокат сапов – 3000 тысячи рублей за 2 часа в выходные и 2500 рублей в будние дни. В выходные лучше бронировать заранее по телефону, все сапы расписаны до самого вечера.

Главный минус этих пляжей – это транспортная доступность Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еду можно принести с собой, но кафе на территории много. Единственное, что 180 грамм шашлыка вам обойдется в 1050 рублей.

Главный минус этих пляжей – это транспортная доступность. Заехать на территорию на своей машине можно только по предварительной заявке в администрации. Получить пропуск можно только заранее в будние дни. Иначе машину можно оставить на платной парковке на въезде, но количество мест там ограничено, собирается приличная очередь. Ходит до пляжей и автобусы, но в выходные они набиваются еще на первой остановке и сесть дальше нереально. Можно арендовать самокат, но из-за плохой связи в лесу сделать это получается у немногих. Приходится идти пешком – это около часа в одну сторону.

БЕЛОЕ ОЗЕРО

Где находится: природно-исторический парк Косинский

Цена: бесплатно

Покрытие: песок

Как и остальные, пляж оборудован лежаками, туалетами, спасательной вышкой, спортивными площадками. Однако, отдыхающих там действительно много. Например, в раздевалку придется отстоять очередь. Зато вокруг много бесплатных парковок. Также на территории разрешено жарить шашлыки, но многих это смущает из-за дыма и людей, распивающих алкоголь.