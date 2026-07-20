Переменная облачность и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 20 июля 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Понедельник, 20 июля, продолжит радовать москвичей по-настоящему летней погодой. После жарких выходных, когда воздух прогревался до +30 градусов, погода в Москве останется знойной, но внесет небольшие коррективы. Синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди, а в отдельных районах — грозы. Это принесет долгожданную свежесть, но потребует от горожан наличия зонтов и осторожности на дорогах.

Погода в Москве 20 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 28–30 градусов. Это настоящая летняя жара, которая располагает к отдыху у воды или в тенистых парках. Ночью столбики термометров опустятся до 18–20 градусов тепла — будет тепло и даже душновато, что характерно для знойных летних дней. Ветер южный, 5–10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 м/с.

Осадки в Москве 20 июля 2026 года

Небо над столицей будет переменной облачности. Во второй половине дня возможны изменения: местами ожидаются кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами. Это классическая летняя картина: дождь может начаться внезапно и так же внезапно закончиться, оставляя после себя свежесть и влажный воздух. Ночью дожди продолжатся, но станут менее интенсивными. Зонт лучше взять с собой на случай кратковременного дождя.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в понедельник будет южным, его скорость составит 5–10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление останется стабильным: днем 748 мм ртутного столба, ночью — 746 мм. Это близко к климатической норме для июля, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

В связи с прогнозируемыми грозами возможны локальные предупреждения от МЧС. Водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге, особенно при грозе: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам — не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями. Из-за сильной жары также рекомендуется соблюдать питьевой режим и избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

Погода в Москве 20 июля — это классический летний день с экстремальной жарой и контрастами в виде кратковременных дождей и гроз. Такая погода типична для середины лета, когда атмосфера прогрета до предела. Главное — следить за прогнозом, иметь при себе зонт и по возможности переждать грозу в помещении. Хорошая новость в том, что такая теплая погода продержится как минимум до вторника.