В сторону Московского региона было запущено 400 БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ снова предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область в ночь на понедельник, 20 июля 2026 года. В сторону Московского региона было запущено 400 БПЛА. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс». Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Есть пострадавшие.

Атака БПЛА на Москву и Московскую область 20 июля 2026 года: сколько дронов сбито

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона летело 400 вражеских беспилотников. Такое количество было зафиксировано с 20:30 19 июля по 05:00 20 июля.

Чиновник подчеркнул, что большинство из них было ликвидировано на дальних рубежах, остальные сбиты на подлете к региону.

«В направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. <...> 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — говорится в сообщении от мэра Москвы.

Как работают аэропорты Москвы

В столичных аэропортах вводились временные ограничения на использование воздушного пространства ночью в понедельник, 20 июля. Жуковский работает по согласованию с органами.

В Домодедово и Внуково также вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. В связи с этим допускались корректировки в расписании воздушных рейсов. Все меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов.

С новым расписанием можно ознакомиться на информационном табло, а также важно соблюдать рекомендации сотрудников воздушной гавани.

Что известно о пострадавших во время атаки ВСУ дронами на Москву и область

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане, сообщили в СК России. Было заведено уголовное дело по статье о 205 УК РФ о теракте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадали 10 человек, в том числе один ребенок - 11-летней девочке В Одинцовском округе диагностирована острая реакция на стресс. Обошлось без госпитализации.

Среди пострадавших есть три гражданина Китая. Их госпитализировали в Домодедовскую больницу. Среди пострадавших: 74-летний мужчина с множественными осколочными ранениями (его готовят к переводу в Москву), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, а также 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями.

В Домодедове пострадал один человек в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где сбитый БПЛА упал рядом с авто. В Подольске ранения получили две женщины - 66-летняя россиянка обошлась ссадинами на лице и гематомой. Вторая женщина, 38 лет, от госпитализации отказалась.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Всем Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Последствия атаки беспилотников на Москву и область 20 июля

Также губернатор Московской области рассказал о последствиях массированной атаки вражескими беспилотниками в ночь с воскресенья на понедельник, 20 июля 2026 года.

В результате падения украинских беспилотников повреждения получили несколько частных домов. Возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры.

В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. В Подольске из-за падения БПЛА произошли возгорания, повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры. Поврежден частный жилой дом в деревне Малое Толбино. Ликвидация последствий украинской атаки продолжается.

Глава Домодедово Хрусталева уточнила, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание на территории индустриального парка «Южные врата». Пожар локализован, сейчас продолжается его тушение.

Ранее KP.RU сообщил, что российские системы ПВО в ночь на 20 июля отбили массированную атаку дронов на разные регионы РФ, включая Московский. Всего врагом было запущено 381 БПЛА.