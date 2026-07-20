Футбольная команда «КП» начала Летний кубок НФЛ с уверенной победы

В борьбе за мяч - Антон Разаков («Комсомольская правда»). Фото: НФЛ

Футбольная сборная читателей и журналистов газеты «Комсомольская правда» открыла новый сезон. Команда стартовала в любительском Летнем кубке НФЛ, первые матчи которого состоялись на северо-востоке Москвы.

По регламенту на первом этапе участники разбиты на две подгруппы. Лучшие команды по итогам группового раунда дальше разыграют трофей в формате плей-офф. Так что любая осечка может здорово понизить шансы на успех.

Первым соперником «комсомольцев» стала команда «Звезда» — бодрый коллектив, сплав молодости и опыта. При этом на матч категорически опаздывал капитан «КП», специальный корреспондент Александр Рогоза (потому что писал вот эту заметку). Пришлось начинать без него.

Игра получилась очень упорной. Однако в концовке первого тайма газетчикам все-таки удалось взломать оборону «Звезды». Эпизод решил Илья Шурыгин, известный многим по выступлениям за известные медиафутбольные команды «Амкал» и «Банка». Именно он разобрался с соперниками на правом фланге и сделал хороший пас на ворота — Роман Антонов был точен.

Лидер команды «КП» Илья Шурыгин известен по выступлениям за лучшие медиафутбольные команды. Фото: НФЛ

В середине второго тайма «КП» получила возможность удвоить счет — в ворота «Звезды» был назначен пенальти. Однако вратарь Анатолий Кривунец блестяще справился с ударом Александра Волкова.

Впрочем, буквально через несколько минут «комсомольцы» все-таки удвоили счет — отличился все тот же Илья Шурыгин.

Для «Звезды» это поражение стало уже вторым — ранее она уступила с крупным счетом 1:4 «П.В.О».

Результаты других матчей: «Северный» — «Северный человек» 0:1, «Долгопа Юнайтед» — «Северный» 1:1.

Фрагмент матча «Долгопа Юнайтед» - «Северный» 1:1. Фото: НФЛ

Следующий тур состоится в четверг, 23 июля. «КП» встретится с «П.В.О», а «Долгопа Юнайтед» сразится с «Северным человеком».