Клубника по 250 рублей и помидоры за 180: где в Москве найти самые дешевые овощи и фрукты

На рынке ягоды и овощи вкуснее магазинных, и на них охотно делают скидки Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Лианозовский рынок знают многие москвичи, живущие на севере столицы. Работает он до позднего вечера, а в ассортименте - свежие овощи, фрукты, сыры, мясо, рыбу и соления.

Об этом рынке мне случайно обмолвился мой знакомый Сергей.

- Мне нравится, что он рядом с остановкой МЦД. Недалеко идти до электрички с полными сумками. Обычно приезжаю к шести-семи вечера, в это время цены максимально снижают — можно купить продукты на неделю вперед, - говорит москвич Сергей.

О ценах на Лианозовском информация ходит из уст в уста. Например, о том, что килограмм клубники там можно купить за 250-300 рублей. Лично меня это поразило, ведь в ближайшем супермаркете за такую сумму наберется не больше десятка ягод, а тут - кило! Неужели продают неликвид? Поехала проверять.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

И вот я у Лианозовского рынка. На вид старое советское здание. Последний ремонт здесь, судя по всему, делали много лет назад. Часть продавцов разложили ящики с фруктами прямо у входа. В общем, повеяло ностальгией, даже с нотками декадентства. Но уныние как рукой сняло, когда увидела то, что искала – гору клубники с ценником 300 рублей. Приличные ягоды, не так много и примятых.

- Цены низкие из-за того, что завтра будут новые поставки, а хранилища нет. Не продадим – придется просто выбросить, - поясняет продавец.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Иду дальше – розовые помидоры по 180 рублей, груши по 250, абхазская вишня по 200, крымские персики по 200, черешня по 250. Цены – сказка, при это не финальные – можно торговаться. Правда, везде просят наличные.

Хоть рынок выглядит более чем скромно – простые прилавки, серые стены, никаких зон отдыха и фудкортов, но зато продукты вкуснее магазинных: помидоры пахнут помидорами, а малина – малиной. Обошла всех продавцов и нашла клубнику даже по 250 рублей.

- Забирайте ящик за 500 рублей, там два килограмма, может, даже чуть больше, - говорит продавец. – Сразу скажу, что внизу может быть около 5% примятой, поэтому и цена снижена.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

До самого дома не могла поверить, что везу целый ящик ягод за 500 рублей. Перебрав клубнику, лишь четыре штучки пришлось выбросить. Хотя я ехала только за клубникой, с рынка я привезла еще огромную коробку малины за 400 рублей и баночку меда, которая обошлась на 300 рублей дешевле, чем в супермаркете. В следующий раз поеду за охлажденной мурманской семгой – от 1450 рублей за килограмм (в магазинах она дороже в два раза).

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Всегда иду сюда за хеком, окуньками, иногда скумбрию беру – цены ниже в два раза. В супермаркетах даже боюсь смотреть на ценники в рыбном отделе, - поделилась со мной одна покупательница.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Словом, хоть рынок и неказистый с виду, но цены в нем симпатичные, а качество товара - высокое. Если кто давно не бывал на сельскохозяйственных рынках, присмотритесь: в наши дни доставок и гипермаркетов, таким старым форматам торговли тоже есть чем похвастать.

КСТАТИ

Другие фермерские рынки с дешевой продукцией в Москве

- Лосиновский. Находится на станции Лосиноостровская (Ярославское направление), Анадырский проезд, 8, корп. 3. Небольшой, но есть хороший выбор фруктов и овощей;

- Бухта. Находится на Дмитровском шоссе, 165, корп. 1. Здесь выгодно покупать сыры, мясную и молочную продукцию;

- Преображенский. Находится на улице Преображенский Вал, 17. Здесь выстраиваются очереди за фруктами и ягодами, за свежей выпечкой и рыбой. Кроме продуктов можно найти одежду и товары для дома;

- Теплостановский. Находится на Теплом Стане, 1Б, строение 1. Сюда приезжают за овощами и экзотическими фруктами по доступным ценам, большой выбор рыбы и морепродуктов;

- Домодедовский. Много лет находится на Ореховом бульваре, 14, строение 3. Это два крытых здания, где огромный ассортимент мяса, рыбы, из регионов привозят овощи, фрукты, мед. Цены заметно ниже магазинных;

- Царицынский. Находится на Каспийской улице, 36. Некоторые москвичи отмечают, что в последние годы цены здесь подросли, но пока еще уступают ценам в магазинах, но главное – большой выбор продуктов, домашних сыров, специй и орехов.