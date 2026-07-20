Собянин осмотрел строительство дороги между МСД и улицей Академика Королева

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 20 июля, проверил, как строится дорога-связка между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королева. Сюда входит и новый путепровод через МЦД-3.

«Транспортно-пересадочный узел «Петрово-Разумовский» – один из самых крупных в городе, - напомнил Собянин во время осмотра строящейся дороги. - Здесь проходит несколько линий метрополитена, МЦД-1, МЦД-3, будет проходить ВСМ. Здесь будет формироваться большой городской вокзал. Помимо этого, здесь реализуется около десятка крупных дорожных проектов, две трети которых уже реализовано».

Мэр уточнил, что одним из таких близких к финишу проектов как раз является путепровод, связывающий МСД и улицу Академика Королева.

«Он улучшит транспортную доступность в четырех московских районах, обеспечит строительство линии ВСМ», – отметил Собянин.

На сегодня будущая дорога построена на 65%.

Мэр сообщил, что ее доделают быстрее, чем было запланировано. Вместо первого квартала 2027 года автомагистраль готовятся запустить уже в этом году.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева затрагивает три крупных проекта. В их числе - сооружение высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, развитие транспортного хаба «Петровско-Разумовская» и реконструкция Дмитровского путепровода.

Новая бессветофорная дорога будет такой:

- длина - 2,8 километра по прямой;

- 2 - 3 полосы движения в каждом направлении;

- пройдет от пересечения Валаамской улицы с Дмитровским шоссе, далее параллельно путям МЦД-3 и до пересечения улицы Академика Королева с Ботанической улицей.

По проекту построят 7 километров дорог, среди которых три искусственных сооружения общей длиной около 1,5 километров:

- путепровод через пути МЦД-3, соединяющий Валаамскую улицу и улицу Академика Королева;

- эстакада-съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону МСД;

- эстакада-съезд с Валаамской улицы на улицу Милашенкова.

Кроме того, появятся два надземных пешеходных перехода – в районе домов № 12А и № 12Д по улице Милашенкова.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новый маршрут прежде всего ускорит поездки горожан из таких столичных районов, как Останкинский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский. В них сейчас насчитывается более 250 тысяч жителей.

При этом уменьшится перепробег транспорта более чем на 5 километров. Водители смогут сэкономить в пути в среднем 20 минут.

Одновременно разгрузятся такие дороги:

- на участке МСД от Лихоборской набережной до Сельскохозяйственной улицы – на 8%;

- на участке Дмитровского шоссе от Валаамской улицы до улицы Руставели – на 10%;

- на участке Ботанической улицы от улицы Академика Комарова до улицы Академика Королёва – на 18%;

- на участке улицы Яблочкова от улицы Фонвизина до улицы Руставели – на 11%.

ЦИФРЫ

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в планах построить в столице за 2026–2028 годы:

- 296 километров дорог;

- 46 искусственных сооружений, в числе которых мосты, надземные переходы, эстакады и путепроводы;

- 53 пешеходных перехода.

Из них в 2026 году – около 100 км дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.