«Не уставайте делать добро!»: В Подмосковье собрали более 460 тысяч рублей на благотворительном марафоне в честь Дня памяти Чехова

В Московской области подвели итоги благотворительного марафона «Не уставайте делать добро!», приуроченного ко Дню памяти великого драматурга Антона Чехова. Он стартовал еще 18 июня, а заключительное мероприятие состоялось ровно через месяц. Местом его проведения стал, конечно же, музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в муниципальном округе Чехов.

Марафон был организован при участии благотворительного фонда «Подари жизнь».

- В заключительный день благотворительного марафона гости музея-заповедника гуляли по усадьбе, играли в усадебные игры, под открытым небом смотрели инсценировки по рассказам Чехова, принимали участие в познавательных симуляциях от фонда «Подари жизнь» и мастерили «Браслет дружбы», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

На площадке перед «Конюшней с каретным сараем» прошла публичная встреча со специалистами - врач-гематолог Центра детской гематологии имени Димы Рогачева Дмитрий Венев и руководитель донорского информационного центра «Подари жизнь» Наталья Замаева рассказывали о донорстве крови, развеяв множество устойчивых мифов.

Музыкальную часть вечера взяли на себя выпускницы РАМ имени Гнесиных, пианистка и скрипачка Валерия и Людмила Кондаковы.

Ну, а главным мероприятием марафона стали литературные чтения, в которых приняли участие звезды театра и кино. Рассказы Чехова для зрителей прочли Иван Стебунов («Любовь Советского Союза», «Громовы», «М.У.Р.»), Вадим Андреев («Кадетство», «Мосгаз», «Молодежка»), Наталья Земцова («Восьмидесятые», «Инспектор Гаврилов», «Эридемия») и другие.

В областном Минкультуры сообщили, что в рамках марафона удалось собрать более 460 тысяч рублей. Эти деньги переданы фонду «Подари жизнь», который закупит на них наборы магистралей для процедуры деплеции клеток (так называют технологию удаления из клеточной смеси клеток, которые осложняют процессы после трансплантации костного мозга или внутренних органов).