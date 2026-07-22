Кукла из ГДР и гоночная машинка: Какие игрушки своего советского детства ищут москвичи

Фото: сdm-moscow.ru

Повзрослевшие москвичи ищут в соцсетях и на тематических форумах своих друзей детства - игрушки времен СССР. Кому-то нужна такая же голубоглазая кукла в красивом платье, с которой не расставались до окончания школы. Кто-то вспоминает о любимом плюшевом зайце или мишке. Детство, увы, не вернешь, а вот некоторые ностальгические вещи из прошлого получить вновь вполне реально.

«Комсомолка» выяснила, какие из своих детских игрушек чаще всего хотят вернуть взрослые.

ГОЛУБОГЛАЗКА, НАЙДИСЬ!

«Любимая, зефирная крошка - кукла осталась далеко позади. Там, где безоблачное и мало чем омраченное детство. Мне нужна она, моя прелесть. С тем узнаваемым «хохолком», - написала москвичка Светлана на форуме одного из крупнейших сообществ коллекционеров и любителей кукол babiki.ru.

Желающие найти свои детские игрушки из СССР обмениваются в интернете воспоминаниями с описанием потеряшки и уцелевшими ретро-фото. Многие жалеют, что не сохранили купленных когда-то родителями пупсов, плюшевых мишек, зайчиков и других любимцев. Поисковые интернет-«отряды» помогают другу другу их вернуть. Куклу с «хохолком» именно так и нашли для Светланы. Это оказалась сделанная в 60-е годы прошлого века игрушка из ГДР. Сейчас за такие куклы просят в среднем 1000 - 2500 рублей в зависимости от сохранности.

Фото: babiki.ru

ОСЛИК ПОМОГАЛ В БОЛЬНИЦЕ

В детстве Ларисе часто приходилось лечиться в больнице. С собой она брала мягкую игрушку - милого ослика с желтым брюшком. Но потом друг где-то затерялся.

«Сорок лет назад это была моя любимая игрушка, я играла с ним везде и дома, и в больницах, я часто болела, и всегда ослик был со мной! Он был мой лучший друг!) Сейчас ностальгия по детству, с годами все сильнее и сильнее…», - поделилась Лариса на тематическом форуме и попросила помощи в поисках ушастого.

Через неделю игрушка и ее хозяйка встретились. Конечно, это не тот самый, что был у Ларисы, а его собрат из 1980-х.

«Урааа! Мой ослик вернулся! Друг из далекого детства, с которым делила все секреты, вновь рядом. Прошло долгих 40 лет, а воспоминания такие яркие, словно вчерашний день. Помню, как наряжала его в распашонки и ползунки, надевала чепчик и возила в коляске, словно настоящего малыша. Кажется, только вчера я была беззаботной девчонкой, а уже скоро, через пару лет 50…», - написала Лариса и прикрепила фото с осликом.

Фото: babiki.ru

СОЛДАТИКИ, МАШИНКИ И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Выросшие мальчики и девочки ищут Чебурашек, олимпийских мишек, клоунов, машинки, солдатиков, детские игрушечные аксессуары, посуду и многое другое, что радовало в детстве. А еще популярны игровые наборы и конструкторы.

«Лидерами продаж среди советских игрушек на нашей интернет-площадке за 2025 год стали куклы, - сообщили «КП» на портале аукционов старинных предметов meshok.net. - Их было продано более 10 тысяч штук. Цена за одну куклу в среднем 3 тысячи рублей. Есть и редкие коллекционные экземпляры, стоимость которых доходит до 450 тысяч рублей и выше».

На meshok.net ТОП-5 покупок игрушек СССР за прошлый год выглядит так:

1. Куклы - 10 266 шт. Средняя цена - 3136 руб. Максимальная цена - 450 тыс. руб.

2. Солдатики - 5 765 шт. Средняя цена - 1348 руб. Максимальная цена -198 900 руб.

3. Настольные игры (часто шахматы) - 2 440 шт. Средняя цена - 1658 руб. Максимальная цена - 260 тыс. руб.

4. Машинки (гоночные авто, «Чайка», БелАЗ) - 2 100 шт. Средняя цена - 2312 руб. Максимальная цена - 301 тыс. руб.

5. Мягкие игрушки (мишка с опилками, плюшевая собака) - 775 шт. Средняя цена - 2183 руб. Максимальная цена - 108 тыс. руб.

НА ЗАМЕТКУ

Как искать?

- на тематических сайтах и форумах любителей игрушек, например, babiki.ru, stranamam.ru;

- в специальных группах в соцсетях, например, «Советские игрушки и игры СССР» (https://m.vk.com/ussrtoys), «Куклы ГДР, СССР, игрушки, продажи»;

- на онлайн-платформах для объявлений;

- на интернет-аукционах, например, meshok.net, auction.ru.

КСТАТИ

Где увидеть неваляшку из СССР в современной Москве

В столице работают экспозиции с игрушками и играми советских времен. Среди них такие:

1. Музей детства в Центральном детском магазине на Лубянке.

В нем собрано более 1500 игрушек 1950 - 1980 годов, среди которых плюшевые мишки, неваляшки, заводные машинки, книжки, мультфильмы.

Цена билета: 399 руб.

Адрес: ст. м. «Лубянка», «Кузнецкий мост», Театральный пр-д, д. 5/1, 7-й этаж.

Фото: сdm-moscow.ru

Фото: сdm-moscow.ru

2. Музей советских игровых автоматов.

В экспозиции - 42 игровых автомата из СССР, среди которых популярные «Морской бой», «Баскетбол», «Снайпер», «Городки» и многие другие. На многих из них можно поиграть, как в детстве.

Цена билета: 1250 руб. Есть льготы, дети до 6 лет - бесплатно.

Адрес: ст. м. «Кузнецкий мост», ул. Рождественка, д. 12.

Фото: vk.ru/15kop

3. Музей ватной игрушки.

На стеллажах - уникальные коллекционные ватные игрушки и редкие экспонаты времен СССР и современной России, а также работы известных мастеров-кукольников. Например, ретро-игрушки 22 артелей, фабрик и художественных мастерских по производству игрушек из Москвы, Ленинграда, Московской и других областей. Есть Деды Морозы, фигурки детей в карнавальных костюмах, персонажи разных сказок, елочные игрушки.

Цена билета (за человека): с экскурсией - 650 руб., без экскурсии - 400 руб. Есть льготы (подробнее - на сайте музея).

Адрес: ст. м. «Бауманская», Плетешковский пер., д. 5.