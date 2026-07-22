Главный цифровой гид страны

Фото: mos.ru.

Цифровой туристической экосистеме Russpass исполнилось шесть лет. За это время первоначальный столичный проект трансформировался в масштабный общенациональный сервис, который сегодня объединяет свыше 70 тысяч предложений в 85 регионах России. С его помощью путешественники могут забронировать отель, заказать столик в ресторане, приобрести билеты в музеи или отправиться на речную прогулку. Российские и зарубежные туристы воспользовались возможностями платформы уже около 115 миллионов раз. О ключевых этапах развития и возможностях этого цифрового гида в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«В 2020 году мы запустили туристическую цифровую платформу Russpass. Первоначально это был московский проект, призванный помочь гостям столицы сориентироваться в городе, купить билеты и посетить интересные места. За шесть лет работы Russpass вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки», — написал Мэр Москвы.

Сегодня платформа помогает открывать всю страну: в системе собрано более 1,3 тысячи авторских маршрутов, большинство из которых проходят далеко за пределами столицы. А делать поездки интереснее помогают свыше 875 аттестованных гидов, предлагающих примерно 1,7 тысячи увлекательных экскурсий.

Умный помощник в кармане: как искусственный интеллект меняет формат путешествий

В последние годы мощным драйвером развития Russpass стало масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ). Московская платформа стала первой в России ИИ-системой для путешественников, где умные алгоритмы сопровождают пользователя на всех этапах планирования отдыха — от генерации идей до персональных подборок. Они дают комплексные рекомендации и формируют индивидуальные маршруты путешествий. С помощью этих технологий пользователи уже спланировали более 80 тысяч поездок по самым разным регионам России. До конца этого года в сервисе появятся новые возможности для планирования отдыха автолюбителей с помощью искусственного интеллекта.

В самой Москве ИИ постепенно меняет традиционный формат городских прогулок. Умные аудиогиды на базе голосовых ИИ-технологий превращают обычную променад-прогулку в полноценную индивидуальную экскурсию с профессиональным сопровождением, а интерактивная игра с дополненной реальностью делает экскурсии для детей увлекательными и познавательными. В дальнейшем аналогичные аудиогиды планируют развивать и в других регионах страны.

В мобильном приложении также доступен функционал умного чат-гида, который помогает быстрее и комфортнее спланировать отдых. В ближайшем будущем пользователи Russpass смогут выбирать подходящее место для отдыха с помощью подборок похожих мест и событий, сформированных искусственным интеллектом на основе просматриваемых страниц.

Параллельно развиваются и медийные ресурсы платформы:

• Онлайн-журнал Russpass входит в пятерку лучших онлайн-изданий про туризм в России, а в 2025 году он занял первое место в стране по цитируемости среди всех туристических СМИ.

• Издание активно участвует в развитии туризма в регионах: на сегодняшний день опубликовано более 40 специальных масштабных материалов вместе с региональными партнерами, и в дальнейшем запланирована реализация еще большего количества совместных проектов о возможностях отдыха в России.

B2B-драйвер: как столичная платформа помогает туристическому бизнесу по всей России

Сервис Russpass приносит огромную пользу не только путешественникам, но и предпринимателям. Специализированный отраслевой портал «Russpass. Бизнес» стал удобной B2B-платформой для кооперации туристического сектора по всей стране. Сейчас здесь зарегистрировано свыше 5,2 тысячи профильных компаний, а на цифровой витрине представлено более 600 надежных московских партнеров.

За время работы через площадку обработали более 33 тысяч заявок на посещение деловых и отраслевых мероприятий, превратив ее в главный инструмент взаимодействия для профессионалов рынка. Динамика поражает: только за первый квартал 2026 года в конструкторе мероприятий портала собрали столько же деловых событий, сколько за весь прошлый год.

Благодаря столичной платформе отраслевые компании со всей страны могут:

• Размещать страницы своих мероприятий и проводить регистрационные кампании;

• Собирать контакты участников отрасли;

• Пользоваться конструктором премий и конкурсов, а также встроенной умной системой для организации быстрых переговоров;

• Получать бесплатный доступ к базе знаний с аналитикой рынка, медиабанку и деловому календарю.

«Московский Russpass предоставляет путешественникам и туристическому бизнесу по всей стране передовые ИТ-решения и доступ к масштабной аудитории. Сервис эффективно стимулирует внутренний туризм, поддерживает локальный бизнес и укрепляет экономические связи по всей России», — отметил Сергей Собянин.

Технологический апгрейд: динамические фильтры, SberPay и удобный поиск

Платформа продолжает непрерывно развиваться. Этим летом на платформе Russpass обновили дизайн разделов, сделав удобное меню навигации по сайту, а умный поиск интегрировали во все каталоги. Поисковые алгоритмы с умными подсказками теперь учитывают не только названия объектов, но и их подробные описания и дополнительные параметры. Это помогает путешественникам находить наиболее подходящие варианты для отдыха в любом месте страны.

Одним из важных изменений в дизайне каталогов стала новая удобная динамическая система фильтров, которая показывает количество доступных предложений даже при введенном поисковом запросе или при выборе определенных дат. Фильтры помогают узнавать о скидках, сезонных новинках и главных мероприятиях московских фестивалей. А новая линейка с датами в каталоге мест, событий и экскурсий позволяет формировать афишу для каждого региона России и делает планирование поездок максимально комфортным.

Существенно модернизировали и платежную инфраструктуру. Теперь пользователи могут приобретать билеты в музеи, театры, на концерты и экскурсии, а также бронировать гостиницы, моментально оплачивая покупки через сервис SberPay.

Активное «Лето в Москве»: от ночных велозаездов до инженерных тайн канала

Сервис Russpass предлагает пользователям попробовать и активные виды туризма. В разделе «Маршруты» можно выбрать велосипедные прогулки, в интернет-издании «Russpass-журнал» найти готовые тематические туры, а спланировать индивидуальную поездку по городу помогает раздел «Конструктор маршрутов», созданный на основе искусственного интеллекта.

В этом сезоне к программе активного отдыха в столице добавились масштабные городские события проекта «Лето в Москве»:

• Московский ночной велофестиваль: подготовлен для тех, кто любит велосипеды и прогулки после заката. Ближайший заезд пройдет 1 августа, принять участие может каждый желающий после регистрации.

• Фестиваль «Ночь московского спорта»: ежегодный праздник для любителей тренировок на свежем воздухе состоится 5 сентября. Он пройдет на центральных площадках города и объединит спортивные, культурные и развлекательные события: мастер-классы, показательные выступления, фан-встречи с известными спортсменами и гроссмейстерами, занятия уличным баскетболом, легкой атлетикой, шахматами, настольным теннисом, брейк-дансом, танцевальной терапией и многое другое. Для гостей организуют более 10 пространств, где можно заняться спортом вечером и ночью. Вход свободный, но на отдельные события понадобится предварительная регистрация.