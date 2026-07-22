«Возможность оптимизировать работу»: Еще 42 компании из Московской области присоединились к проекту по производительности труда с начала 2026 года

Фото министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Все больше и больше подмосковных компаний становятся участниками федерального проекта «Производительность труда». Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, с начала текущего года этот список увеличился уже на 40 с лишним предприятий. Среди них - производства из Клина, Мытищ, Долгопрудного и других округов региона.

- С 2019 года, когда проект был запущен, его участниками в Подмосковье стали в общей сложности 387 компаний, представляющих различные сферы: от производственного сегмента до торговли, - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - В этом году в федеральный проект (он реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». - Авт.) вступили еще 42 предприятия. Участие в проекте – это возможность оптимизировать работу предприятия без дополнительных затрат, за счет применения инструментов бережливого производства, позволяющих сократить время протекания рутинных процессов и повысить их эффективность.

Улучшения на предприятиях помогают внедрять специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области - они участвуют в этой работе на каждом этапе, а также обучают сотрудников бережливому производству и инновациям в системе эффективной организации труда.

КОНКРЕТНО

- Заявку на участие в федеральном проекте «Производительность труда» можно подать на сайте производительность.рф:

- Вся информация о мерах поддержки для бизнеса, которые действуют в Московской области, - на региональном инвестиционном портале.