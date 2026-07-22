Собянин осмотрел реконструируемый главный корпус больницы имени Буянова

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Максим Мишин Пресс служба Мэра и Правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 22 июля, осмотрел реконструируемый главный корпус городской клинической больницы имени Буянова.

«Сама клиника очень важная, обслуживает юг Москвы, огромный корпус, построенный лет 40 тому назад, - сказал Собянин во время осмотра обновляемого здания. - Поэтому решили его реконструировать, но поэтапно, чтобы дать возможность обслуживать пациентов. Конечно, такая нетривиальная задача, но решили так двигаться. Первый этап закончим в этом году».

Мэр уточнил, что прежде всего в порядок приведут два этажа - верхний этаж, приемное отделение. При этом создадут новые стационар кратковременного пребывания и операционные. Кроме того, благоустроят пространство около больницы.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Обновление главного (лечебного) корпуса больницы имени Буянова позволит создать на первом этаже несколько дополнительных входов для разделения потоков пациентов. Старый вестибюль около главного входа превратится в светлый холл с комфортной зоной ожидания. Там разместят в том числе аптеку, магазин и кафе с панорамными окнами.

В главном корпусе откроют:

- межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний;

- стационар кратковременного пребывания с оснащенными самой современной медтехникой операционными, комфортными палатами с безбарьерными зонами, удобными местами для ожидания;

- кабинеты специалистов;

- перевязочные, операционные и другие подразделения.

После реконструкции здесь появится больше возможностей для лечения. Плюс ко всему пациентам станет комфортнее в круглосуточном стационаре. А еще врачи смогут увеличить амбулаторный прием примерно на 20%.

Помимо этого, перед главным корпусом обустроят площадь с фонтаном и парком. По центру пространства проложат широкую пешеходную дорожку, по обеим сторонам от которой разместят зеленые зоны с цветочницами. Там высадят растения, при подборе которых учтут их гипоаллергенность и возможность выделять различные фитонциды.