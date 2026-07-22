«Мальчик сам виноват»: Хозяин собаки, которая покусала 7-летнего внука Дарьи Донцовой, прокомментировал инцидент

В результате этого инцидента пострадал внук Дарьи Донцовой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах нападения собаки на 7-летнего ребенка в Одинцовском районе Подмосковья. Напомним, в результате этого инцидента пострадал внук Дарьи Донцовой – пес клыками разодрал ему кожу на голове… Сама писательница в интервью KP.RU рассказала, что все произошло у дома ее сына в деревне Дубцы (это район элитного поселка Николина гора, где живут многие известные деятели культуры, включая семейство Михалковых-Кончаловских. – Авт.). Мальчик играл на улице. Мимо проходил мужчина с собакой породы акита-ину и животное ни с того ни с сего набросилось на ребенка, схватив за голову. Мальчика отбил другой житель поселка, случайно проходивший мимо. Сам владелец оттаскивать пса не стал.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело – «по факту получения травм 7-летним ребенком в результате нападения собаки». По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», владельцу собаки грозит крупный штраф до 80 тысяч рублей или до полугода ареста.

Впрочем, мужчина утверждает, будто мальчик сам во всем виноват. Как стало известно KP.RU, мужчина объясняет, что собака кинулась на ребенка, когда тот к ней потянулся. Мол, акита-ину оценила это действие как угрозу хозяину.

- Это пока известно только со слов владельца животного, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Впрочем, даже если потянулся, это сложно назвать провокацией со стороны первоклассника. Объективную картину случившегося можно будет восстановить только после допросов всех участников этой истории – они назначены на вечер среды и первую половину четверга.

KP.RU следит за развитием событий. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Сашу от страха парализовало, не мог кричать»: Дарья Донцова рассказала о пережитом ужасе – её внука чуть не загрызла собака