Музыка как терапия: новый подход к лечению в Москве

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

В московских стационарах в рамках проекта «Исцеляющая среда» проходят концерты и спектакли — и это не просто культурные мероприятия, а настоящий инструмент поддержки пациентов и врачей. О том, как искусство помогает в лечении, рассказал психолог Московской службы психологической помощи населению Александр Овчинников.

По словам специалиста, музыка способна воздействовать на эмоциональное состояние человека. Когда пациент сталкивается с болезнью, его нередко охватывают тревога и страх, от которых сложно отвлечься. В такой ситуации живое выступление становится своеобразным «якорем» — оно переключает внимание с тяжёлых переживаний на прекрасное. Даже непродолжительное музыкальное взаимодействие способно поднять настроение, снизить уровень тревоги и уменьшить чувство изоляции.

Но эффект от таких мероприятий распространяется не только на пациентов. Александр Овчинников подчеркнул, что концерты не менее важны и для медицинского персонала. У врачей и медсестёр, которые ежедневно работают на пределе сил, появляется возможность «выдохнуть» и восстановить внутренние ресурсы. После такой перезагрузки специалистам легче проявлять эмпатию и выстраивать доверительные отношения с теми, кто находится на лечении, — а это напрямую сказывается на качестве медицинской помощи.

«Таким образом, концерты в больницах выполняют двойную терапевтическую функцию: они помогают пациентам сохранить душевные силы для скорейшего выздоровления, а медработникам — сохранить внутреннюю мотивацию и позитивный настрой», — резюмировал психолог.

Напомним, что проект «Исцеляющая среда» реализуют столичные Департаменты здравоохранения и культуры. С начала лета культурные события в больницах посетили уже более тысячи человек. В программе участвуют как взрослые, так и детские стационары — среди них ММКЦ «Коммунарка», Морозовская детская больница, ГКБ имени С.С. Юдина и другие. Концерты дают ведущие коллективы: например, недавно в больнице № 15 имени О.М. Филатова выступил «Хор Турецкого», а в «Коммунарке» играл симфонический оркестр «Русская филармония». Впереди — новые спектакли, выставки и творческие мастер-классы для юных пациентов.