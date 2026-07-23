Дождь и до +23 градусов ожидаются в Москве 23 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 23 июля в Москве обещает быть прохладной и дождливой. Будьте осторожны и внимательны: не оставляйте детей без присмотра, избегайте шатких конструкций и рекламных щитов, бдительны вблизи пешеходных переходов и не отвлекайтесь на гаджеты. При выходе из дома прихватите с собой зонтик, чтобы не промокнуть.

Погода в Москве 23 июля 2026: температура воздуха

В четверг, 23 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, а также кратковременные осадки. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя, а также гроза. На столбиках термометров можно увидеть +21...+23 градуса. Ночью же температура опустится до +10...+12 градусов. В темное время суток в российской столице осадков, преимущественно, не прогнозируется.

Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 743 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В четверг, 23 июля, в Москве ожидается кратковременный дождь. Более подробно о погоде в этот день рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В четверг столица попадет под влияние небольшого, промежуточного барического гребня. Он постепенно прекратит дожди и воздух прогреется чуть лучше – максимум составит +23…+25°», - написал синоптик в социальных сетях.