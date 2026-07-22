«Эта семья - пример невероятной силы духа»: Мособлгаз газифицировал дом ветерана СВО из Раменского округа

Фото: Мособлгаз

О таких семьях книги писать надо – настоящий героизм бывает не только на фронте, но и в тылу. Денис Николин из деревни Вертячево Раменского округа ушел на СВО по мобилизации, командовал стрелковым взводом 3 мотострелковой дивизии. То страшное ранение произошло в январе 2023-го. Тяжелейшая черепно-мозговая травма, неутешительные прогнозы врачей… Однако супруга раненого бойца Регина не опускала рук. Она взяла на себя реабилитацию мужа, носилась с ним по врачам, показывала самым разным специалистам, собрав целый консилиум. А потом и сама отучилась на реабилитолога, чтобы вытянуть любимого мужа. Более того, о своих проблемах и маленьких радостях Регина начала рассказывать в соцсетях – понимая, что не одна такая. И действительно стала для многих женщин из всех уголков страны примером для подражания, доказательством, что все возможно.

Денис продолжает восстанавливаться. Чтобы ветеран после очередных курсов возвращался в максимальный комфорт, Мособолгаз взял на себя газификацию дома Николиных.

- Для нас очень важно было газифицировать дом, - рассказывает Регина. - Теплые полы от электричества дом протапливали плохо – стены оставались холодными. Мы очень рады, что наконец-то будем отапливаться от газа, а дома будет комфортно и людям, и нашим животным – кошкам, собакам. Большое спасибо губернатору и Мособлгазу.

Теперь дом отапливается с помощью газгольдера емкостью 4,8 кубических метров, 6 радиаторов, газового настенного котла. Работы по установке в доме ветерана провели бесплатно.

На пуск газа, который прошел 22 июля, приехал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

- Семья Николиных – это пример невероятной силы духа, любви и преданности. Денис и Регина прошли через тяжелые испытания, и сегодня для нас особенно важно было помочь им повысить уровень домашнего комфорта, - сказал Игорь Баранов. - По поручению губернатора Московской области мы подключили дом Николиных с помощью автономной газификации – в деревне на данный момент нет газа, было принято инженерное решение – установить газгольдер.

Гендиректор компании отметил, что Мособлгаз будет продолжать поддерживать участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семьи.