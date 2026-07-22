«Более 3 миллионов тонн в год»: Московская область продолжает лидировать по переработке молока среди регионов России

Фото Минсельхозпрода Московской области

В Московской области заработала молочно-товарная ферма нового поколения – с использованием ИИ. Это предприятие будет производить до 14 тысяч тонн молока в год, она находится в Домодедове. Инвестор, АО «Племзавод «Повадино», вложил в него около 900 млн рублей.

- Молочное животноводство остается одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Московской области, - напомнили в пресс-службе областного Минсельхоза. - Регион делает ставку на создание современной производственной базы, которая позволит обеспечить стабильную загрузку перерабатывающих предприятий и укрепить позиции Подмосковья как одного из ведущих молочных центров страны.

Подмосковье последние годы удерживает лидирующие позиции по переработке молока среди регионов нашей страны. Например, показатели первых 5 месяцев текущего года – 16% от общего объема молока, переработанного на территории ЦФО.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил, что в регионе сосредоточены крупнейшие в России перерабатывающие мощности.

- Сегодня это более 3 миллионов тонн молока в год, и мы последовательно увеличиваем объем собственного сырья. Каждый новый комплекс – это инвестиции в продовольственную безопасность и устойчивость молочной отрасли.

Общая площадь новой фермы – около 30 тысяч квадратных метров. Помимо двух коровников на 1,2 тысяч буренок здесь есть собственное родильное отделение, склады для хранения кормов и так далее.

С помощью Искусственного интеллекта сотрудники имеют возможность фактически в режиме реального времени отслеживать физическое состояние коров и их активность. Помимо этого, на предприятии используют и другие современные технологии, благодаря которым повышается эффективность производства, качество жизни питомиц и сокращаются отходы. Например, навоз здесь перерабатывают в материал, который используют в коровниках для подстилки.

Как уточнили в подмосковном Минсельхозе, запущенный в Домодедове комплекс является частью большой программы развития молочного животноводства Подмосковья. В него входят 11 крупных инвестиционных проектов, в которые будет вложено более 65 млрд рублей. Фермы будут запущены до 2030 года. Когда предприятия выйдут на проектную мощность, Московская область увеличит производство молока еще на 400 тысяч тонн в год.