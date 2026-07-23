В Москве представят работы Шагала и мастеров Парижской школы через призму технологий

Фотография предоставлена пресс-службой МТС. Автор фотографии Александр ЯКОВЛЕВ.

В Москве стартовал проект «АртВиток». По задумке его кураторов, в пространстве технологии обогащают культурный опыт. Запустили инициативу в МТС. Партнерами компании стали Парк Горького и Altmans Gallery.

С 23 июля у причала «Парк Горького-2» на Пушкинской набережной открылась выставка «В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс». В ней собраны авторские литографии художников. Произведения классиков раскрываются через дополненную реальность и генеративную графику на основе ИИ.

В экспозиции свыше 30 работ тиражной графики Марка Шагала, Пабло Пикассо и Анри Матисса. Лейтмотив творчества каждого из мастеров — город, как пространство. Оно аккумулирует память, творческую свободу и воображение. Кураторы экспозиции отмечают, что часть представленных произведений Шагала экспонируются в России впервые.

С помощью технологии дополненной реальности можно узнать интересные факты о работах и истории их создания, повзаимодействовать с парящими AR-объектами, а искусственный интеллект в режиме реального времени создает изображения посетителей в стиле мастеров Парижской школы.

— Сегодня мы открываем не просто выставку, а новое пространства диалога между эпохой мастеров Парижской школы и эпохой технологий, которые формируем мы. Это возможность показать, что цифровые решения и новые технологии не конкурируют с искусством, а дополняют друг друга, помогают обогащать пользовательский опыт, делая его более глубоким и уникальным, — рассказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Второй этап проекта «АртВиток» будет посвящен будущему. В роли основного арт-объекта выступят технологии, с помощью которых авторы излагают свои мысли о том, как изменятся все сферы нашей жизни — от медицины и промышленности до образования и развлечений — с появлением технологии 5G.

Выставочное пространство на Пушкинской набережной будет открыто по 30 сентября для всех желающих. Вход свободный.