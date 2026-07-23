«Есть большой запрос на обновление»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как в Химках завершается капремонт школы на 735 детей

Фото пресс-службы правительства Московской области.

К новому учебному году в подмосковных Химках откроют целый список образовательных учреждений. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня приехал в округ, чтобы проверить, как идут работы. Он осмотрел объекты вместе с первым зампредом комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике Денисом Кравченко.

Два трехэтажных корпуса средней школы в поселке Лунево включили в президентскую и региональную программы капремонта по просьбе местных жителей. Одному из этих зданий исполнилось уже больше полувека, второе построили 34 года назад. Больших ремонтов школьные корпуса за это время не видели. Когда на объекте закипели работы, ребят перевели в две соседние школы. Так что сдачу обновленной школы заждались, конечно, и дети, и родители, и учителя.

- Мы приехали, чтобы убедиться, что 1 сентября дети пойдут в новую школу, - сказал Андрей Воробьёв в беседе с жителями Лунево. - Вы знаете, что в нашей стране идет заметная президентская программа капремонта. В Подмосковье самое большое количество школ ремонтируем. Есть большой запрос на обновление. Наша задача – завершить все работы до 1 сентября. Мы сегодня здесь, чтобы пообщаться с родителями, с учителями. Здесь собрались очень активные и неравнодушные жители.

Губернатор отметил, что регулярно лично проверяет школы, которые строят или капитально ремонтируют.

- Потому что кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь - парты, доски. Нужно сделать так, чтобы и дети, и родители, и педагоги были довольны. Конечно, стараемся привлекать новых учителей, в том числе из других регионов, потому что мы не только капитально ремонтируем, но и строим новые школы.

Учитель математики, врио директора Луневской СОШ Гульжан Ерусалимова отметила, что школа после капитального ремонта разительно преобразилась.

- Она стала современной, кабинеты - светлые, большие, оборудованные. Отремонтировали спортивные и актовый залы, установили новые окна, появились инсталляции, а, например, в кабинетах химии и биологии теперь есть лаборатории. Все очень красиво!

1 сентября в обновленной Луневской СОШ начнут учиться 735 мальчишек и девчонок разного возраста.

Представитель подрядной компании доложил губернатору, что на данный момент школа готова на 80%. Полным ходом чистовые и отделочные работы.

- Начали благоустройство территории, внутренний двор уже заасфальтирован. Внутренние сети также на финальной стадии, скоро начнутся пусконаладочные работы. Встречались с администрацией, учителями, директором, обсуждали планировку, учли их рекомендации. До 1 сентября все сдадим.

Вместе с Луневской школой в День знаний свои двери откроют новая школа в Подрезково (на 1100 мест) и новый детский сад в микрорайоне Новогорск-Планерная (320 мест). Начнет работу после реконструкции воспитательно-образовательный комплекс в том же Новогорске (270 мест). А после капитального ремонта - Химкинский колледж (440 мест), гимназия №23 (400 мест), плюс - основное дошкольное отделение (205 мест), пищеблок и пристройка лицея №7.

- Мы стараемся, чтобы в каждом городе Подмосковья жители видели изменения. Сквер это, бульвар, парк, ЖКХ или дороги. Все это - наша жизнь, - сказал Андрей Воробьёв. - Понимаем, что несем ответственность за то, что происходит на земле, главы это понимают. У нас есть регулярная, как мне кажется, очень важная программа выездных администраций. Каждое наше совещание с главами мы начинаем с разбора жалоб, предложений, и очень дорожим обратной связью. Важно обсуждать волнующие темы с жителями, разбираться.

КОНКРЕТНО

- 14 новых школ откроют к 1 сентября в разных округах Московской области.

- Еще 48 школ вернутся к работе после капитального ремонта.

Модернизация образовательных учреждений проводится в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».