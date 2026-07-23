Как в столице производят медикаменты для всей страны. Фоторепортаж из «Технополиса Москва»

Московские фармпроизводители обеспечивают качественными медикаментами и диагностическими средствами больницы по всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская столица играет ключевую роль в обеспечении лекарственной безопасности всей страны. Более 300 предприятий Москвы производят широкий спектр востребованных по всей стране препаратов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Значительная их часть производится в рамках фармацевтического кластера на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как устроено здесь инновационное производство лекарств для всей страны, своими глазами увидел фотожурналист KP.RU.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Московские фармпроизводители обеспечивают качественными медикаментами и диагностическими средствами больницы по всей России. Отметим, что поставки реализуются во все регионы нашей страны, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря поддержке Москвы, фармацевтическая отрасль демонстрирует устойчивый рост и динамичное развитие. Так, за пять месяцев 2026 года производство медицинских препаратов и материалов в Москве увеличилось более чем в 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП