Осадки и до +25 градусов ожидаются в Москве 24 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 24 июля в Москве обещает быть теплой, но дождливой. Не забудьте перед выходом из дома захватить с собой зонт, чтобы не промокнуть и не простудиться.

Погода в Москве 24 июля 2026: температура воздуха

В пятницу, 24 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, а также кратковременные осадки в виде дождя. На столбиках термометров можно увидеть +23...+25 градусов. Ночью же температура понизится до +14...+16 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток. Кроме того, ночью местами по области на востоке прогнозируется сильный дождь.

Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 746 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Кратковременные осадки ожидаются в пятницу, 24 июля, в Москве. Не забудьте перед выходом из дома захватить с собой зонт, чтобы не промокнуть и не простудиться. Более подробно об этом дне также сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В последний рабочий день недели управление погодой перейдет к следующему циклону. На этот раз он придет с юга, неся обширные поля облаков и дожди. При этом похолодает до +20…+22°», - написал синоптик в социальных сетях.