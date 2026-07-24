25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия. Накануне мы побеседовали с сотрудниками разных подразделений ГСУ СК России по Московской области, чтобы выяснить, почему будущие следователи выбирают именно эту работу, что влияет на их выбор и как в ведомстве происходит преемственность поколений. Причем, мы решили пообщаться с сотрудниками Следственного комитета разных поколений – молодым специалистом, лишь недавно пришедшим на службу из Академии СК; опытным «важняком», отработавшим в ведомстве более 5 лет; а также настоящим профессионалом-зубром, который разоблачает преступников и стоит на страже справедливости уже добрую четверть века.

МОЛОДОЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ: «ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД ЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДА»

Следователь следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области Сергей Загибалов – молодой сотрудник, всего год назад выпустился из Московской академии Следственного комитета России имени Сухарева.

Следователь следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области Сергей Загибалов. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

- Следователем я решил стать еще в детстве - когда смотрел по телевизору культовый сериал «Тайны следствия» с Анной Ковальчук. Мне всегда было интересно разбираться в запутанных преступных схемах, - рассказывает Сергей. – А уже в десятом классе я решил, что буду поступать в Московскую академию СК.

По окончании вуза Сергею Загибалову присвоили первое офицерское звание – лейтенант юстиции.

- Первый рабочий день, первый выезд – запомнились?

- Конечно! Было очень волнительно. Чувствовал, что теперь я следователь, несу огромную ответственность за судьбы людей. Во время учебы я, конечно, проходил в органах СК России практику. Но по ощущениям, по эмоциям начало работы штатным следователем – это было уже что-то совсем иное. Впрочем, волнение быстро ушло, когда я познакомился с руководителем отдела, своим наставником, коллегами. Первый выезд тоже помню – это был пожар в частном доме с двумя погибшими. Несчастный случай. В такие моменты важно не быть циничным, с пониманием и состраданием относиться к родственникам погибших, но при этом сохранять спокойствие, направить все свое внимание на изучение и оценку обстоятельств происшествия. Наверное, поначалу, в первые минуты, я немного растерялся. Я ведь только-только пришел на службу, мне не хватало опыта, чтобы слаженно организовать работу оперативных подразделений (на месте происшествия следователь всегда главный, - Авт.). Это было очень важно, потому что я ни в коем случае не должен был упустить важные следы при осмотре. Но в итоге справился.

- Что оказалось самым сложным в первый год службы, а что наоборот помогло быстрее освоиться?

- Самое сложное для меня – выезды на смерти малолетних детей. К такому, я думаю, привыкнуть невозможно, сколько бы ты ни работал в системе. А освоиться в профессии мне помог институт наставничества. У нас ведь к молодому следователю всегда прикрепляется опытный наставник из отдела. Благодаря ему новичок быстрее и качественно начинает реализовываться как самостоятельный сотрудник. С наставником мне очень повезло. Было видно, что он обладает большим опытом. На любые мои вопросы он знал ответы – не в теории, а на практике. Поэтому я безумно благодарен за помощь своему наставнику – следователю по особо важным делам нашего СО, капитану юстиции Максиму Дмитриевичу Краснорядцеву.

- Изменилось ли ваше представление о работе следователя после того, как вы сами пришли на службу?

- Конечно, изменилось. Нельзя ведь сравнивать сериал, который я смотрел в детстве, и настоящее следствие – в кино многое упрощают. В реальной работе есть не только выезды на места происшествий, задержания и обыски, но и много работы с документами. Впрочем, еще в Академии преподавательский состав нас постепенно готовил к работе и к выпуску мы, в принципе, знали, что нас ждет на выходе. Придя на службу, я убедился, что работа следователя интересна и многогранна. Ведь зачастую при расследовании уголовного дела мы должны исследовать предметы и документы, с которыми ранее на практике никогда не встречались. То есть, в нашей работе мы постоянно совершенствуем свои умения и навыки. Именно это мне нравится.

ОПЫТНЫЙ СОТРУДНИК: «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

Руководитель следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области Михаил Маркаров рассказывает, что с будущей профессией тоже определился еще в детстве – учась в 8 классе.

Руководитель следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области Михаил Маркаров. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

- Нет, это не вопрос династии, - объясняет Михаил. - Я первый в семье, кто пошел служить в правоохранительные органы. В школьные годы любил читать и смотреть детективы. Например, все рассказы про Шерлока Холмса перечитал, а потом и советский фильм с Василием Ливановым смотрел. Понял, что хочу быть следователем. И еще в те годы, школьные, я начал изучать Уголовный кодекс! Потом поступил на юрфак Всероссийского госуниверситета юстиции. Причем, даже после выпуска не останавливаюсь – сейчас учусь в аспирантуре, пишу кандидатскую диссертацию.

- Если оглянуться назад, каким для вас был путь от молодого сотрудника до руководителя с уже серьезным опытом?

- Путь был тернист, - смеется. - Так бывает довольно редко, но я стал следователем территориального следственного подразделения, еще будучи студентом третьего курса университета. То есть, еще не получив высшего образования.

- Как это получилось?

- Такое бывало в исключительных случаях. Сначала я работал в этом подразделении общественным помощником. Я, конечно, выполнял любые поручения, которые мне давали – сшивал дела и так далее, но напрашивался и на выезды на места преступлений, по поручению следователей проводил допросы. Словом, проявлял активность. Меня заметили и уже по истечении половины срока обучения назначили следователем. На четвертом курсе я стал следователем по особо важным делам территориального СО. А на пятом меня перевели «важняком» в областной главк.

- Какие качества, на ваш взгляд, особенно важны следователю и какие из них вам пришлось развивать в себе уже в процессе службы?

- Желание работать, упорство, трудолюбие, дисциплина, обостренное чувство ответственности. Что касается качеств, которые я приобрел уже работая следователем – в любых ситуациях нужно уметь сохранять холодную голову, подходить к принятию решений взвешенно, без эмоций. Потому что от решений следователей зависят человеческие судьбы.

- Вы работаете в СК уже 6 лет. Что за это время стало для вас главным подтверждением того, что когда-то вы сделали правильный профессиональный выбор?

- Главное удовлетворение наступает, когда по уголовному делу, которое ты расследовал, выносят обвинительный приговор и он вступает в законную силу. В этот момент ты понимаешь, что добросовестно выполнил свою работу - помог восстановить нарушенные права, восстановить справедливость.

ВЕТЕРАН: «У НАС НЕТ «ЧУЖИХ» ПРОБЛЕМ»

Следователь по особо важным делам 1-го Управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Вадим Хатунцев начал свою работу в органах следствия в мае 1999-го - с должности старшего следователя Сергиево-Посадской городской прокуратуры. Сегодня Вадим Владимирович является самым опытным (26 с лишним лет работы!) сотрудником 1 УРОВД. Коллеги называют его «долгожителем среди важняков».

Следователь по особо важным делам 1-го Управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Вадим Хатунцев

- Мой профессиональный путь начался задолго до образования Следственного комитета как самостоятельного ведомства, - рассказывает ветеран. - Я пришел в профессию, руководствуясь стремлением служить закону и добиваться справедливости — это было и остается главным мотивом для любого, кто связывает свою жизнь со следствием. Тогда следственные органы были частью прокуратуры, а в 2011 году был создан самостоятельный Следственный комитет России. Я считаю, что это решение было абсолютно верным - оно позволило следствию обрести независимость, а прокурорскому надзору — стать более объективным. Нынешний СК - это слаженный организм с мощной материально-технической и научной базой и, что самое важное, с коллективом профессионалов, которые болеют душой за каждое дело.

- Вадим Владимирович, как, на ваш взгляд, изменилась профессия следователя за эти годы — и что в ней осталось неизменным?

- Даже за эти полтора десятилетия профессия неузнаваемо изменилась! Когда я только начинал, протоколы печатали на машинке, а главными инструментами были бумага, ручка и собственный опыт. Сегодня в арсенале следователей — молекулярно-генетическая экспертиза, цифровая криминалистика, высокотехнологичное оборудование, которое помогает раскрывать даже преступления, совершенные десятилетия назад. Искусственный интеллект стал незаменимым помощником в анализе нормативной базы и составлении документов. Однако он никогда не заменит живого ума, профессионального чутья и способности чувствовать атмосферу, видеть поведение людей, оценивать доказательства в совокупности. Это то, что остается главным в нашей профессии: следователь - всегда сплав ума, чести и сердца. Без способности к состраданию, без умения найти слова для каждого, переживший трагедию, нельзя оставаться человеком в этой службе.

- Что помогает вам спустя столько лет сохранять интерес к службе, внутреннюю собранность и чувство ответственности за свое дело?

- Прежде всего — осознание социальной миссии Следственного комитета. Сегодня мы решаем задачи в более широком, человеческом смысле. Это и защита прав граждан, и помощь детям-сиротам, и переселенцам из аварийного жилья, и семьям участников СВО. У нас нет «чужих» проблем. Если человек обратился в Следственный комитет, мы обязаны помочь, даже если формальных признаков преступления нет. Это наполняет службу глубоким смыслом. А еще в СК реально работает преемственность поколений. Видеть, как робкий вчерашний студент вырастает в уверенного следователя, блестяще представляющего в суде сложное дело, — это бесценно. Наши ветераны щедро передают опыт молодежи, а молодые сотрудники, в свою очередь, осваивают новые технологии и методики.

- Какой главный совет вы могли бы дать молодым сотрудникам, которые только начинают путь в Следственном комитете?

- Помните, что следователь — это офицер. Лицо государства. Ваша речь, внешний вид, профессиональная выдержка формируют авторитет ведомства. Осваивайте профессию с самого начала — не бойтесь трудностей, будьте готовы к высокой нагрузке и полной самоотдаче. Цените наставничество, впитывайте опыт старших коллег. Но главное — всегда помните: у следователя нет права на ошибку. От ваших решений зависят человеческие судьбы. Приходите не в офис, а на службу. Это большая честь и еще большая ответственность. И если в вашей груди бьется сердце, которое не может оставаться равнодушным к чужой беде, — вы сделали правильный выбор.