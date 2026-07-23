«Изменения масштабные»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил в Лобне благоустройство набережной пруда «Москвич», которую откроют ко Дню города

Фото: Сергей ШЕШИН

В подмосковной Лобне продолжаются благоустраивать набережную пруда «Москвич» - это одно из главных мест отдыха для 90-тысячного города. На данный момент общую готовность объекта оценивают в 70%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил ход работ по обновлению набережной и пообщался с местными жителями. В этой встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

К слову, проект преображения новой набережной жителям Лобни очень нравится – по сути, здесь появится искусственный остров со смотровой площадкой. Работы по благоустройству проводят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Андрей Воробьёв отметил, что ему приятно видеть неравнодушных и инициативных горожан.

- Мы в свое время сделали марш-бросок, как в части дорожной инфраструктуры, так и в части благоустройства — преобразили Центральный парк. Сейчас делаем еще ряд объектов: это и сквер в микрорайоне Депо, и набережная у пруда «Москвич».

Губернатор уточнил, что общая территория работ по благоустройству берега пруда – 2,3 га.

- Изменения масштабные – набережная полностью преобразится. Очистили ее от аварийных деревьев, делаем зону отдыха с качелями, теннисный уголок, игровую зону. Приведем в порядок береговую линию: здесь появятся деревянные настилы, установим скамейки и беседки с видом на воду, современную систему освещения и камеры видеонаблюдения.

Жителям Лобни будут доступны перголы с качелями, амфитеатр, игровые площадки, кафе, пирс, прокат лодок, а также зона отдыха с шезлонгами.

Рабочие сейчас укладывают тропинки вокруг набережной, а также обустраивают площадки для детей и спортсменов безопасным каучуковым покрытием.

Представитель подрядной организации доложил губернатору, что каждый день на этом объекте трудятся от 20 до 40 человек:

- Один из самых сложных и интересных элементов проекта — настил над водой на сваях. Это будет атмосферная зона отдыха с покрытием из древесно-полимерного композита и архитектурной подсветкой.

Подрядчики обещают, что по новой набережной лобненцы смогут погулять уже 12 сентября – ее откроют ко Дню города.

Денис Кравченко после встречи с жителями отметил, что горожане позитивно оценивают то, как меняется город в процессе благоустройства мест отдыха:

- Вместо старых тропинок появились качественные асфальтированные дорожки и плитка, а пару лет назад был расчищен пруд. При поддержке частных инвесторов проект продолжает развиваться. Неподалеку строится гостиница, у постояльцев которой будет доступ к спортивной инфраструктуре, а само футбольное поле с подогревом продолжат реконструировать. На набережной скоро появится кафе и уютная зона отдыха с теплым отапливаемым бассейном и шезлонгами. Это замечательный инфраструктурный объект, который существенно повышает качество жизни наших жителей в Лобне и во всем Подмосковье».