Арбатско Покровскую линию продлят до района Восточный

Сергей Собянин сообщил о завершении прокладки подземных сооружений на строящемся участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Для жителей района Восточный, расположенного за МКАД, вопрос транспортной доступности долгие годы оставался одним из самых острых. Чтобы попасть в центр или на работу, им приходилось ежедневно штурмовать Щелковское шоссе.

«Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию за «Гольяново», до района Восточный, который находится за МКАД. Ситуация транспортная там крайне сложная, потому что жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, оно очень перегруженное, по утрам стоит в пробках, и, конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

ЭТО КОСМОС!

Сейчас ключевой этап - строительство станции «Гольяново», которая станет промежуточным, но принципиально важным звеном. На участке «Щелковская» - «Гольяново» уже завершена проходка обоих перегонных тоннелей, в том числе правого длиной 1,67 км. Тоннелепроходческий комплекс «Юлия» прокладывал путь под улицами и площадями, а также вдоль Гольяновского пруда - на глубине до 19 метров.

Сложность работ заключалась не только в протяженности, но и в инженерно геологических условиях: рядом - водонасыщенные грунты. Чтобы обезопасить стройплощадку, специалисты применили технологию замораживания грунта: она создает надежное ледогрунтовое ограждение и не дает воде проникнуть в выработки.

Сама станция «Гольяново» проектируется с учетом максимального удобства: островная платформа, два подземных вестибюля с выходами на обе стороны Уссурийской улицы, лифты для маломобильных пассажиров. Один из выходов интегрируют с многофункциональным комплексом - там разместят помещения для отдыха локомотивных бригад и сервисы для пассажиров.

Особый штрих - оформление станции в космической тематике. Это отсылка к предприятию «Геофизика Космос», которое работает в Гольянове и занимается приборами для космических аппаратов. В облике станции пассажиры увидят ассоциативные образы зондов и солнечных батарей - так транспортный объект станет частью локальной идентичности района.

Практический эффект от запуска станции будет ощутим уже в первые месяцы. В Гольянове живут более 160 тысяч человек. Ожидается, что пассажиропоток составит 28 тысяч человек в сутки на старте и вырастет до 31 тысячи к 2030 году.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ - ОЩУТИМАЯ

Появление метро в районе - это не только про удобство, но и про реальную экономию времени. Например, путь до станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии сократится с 40 до 25 минут, а до «Измайлово».

Московского центрального кольца - с 30 до 20 минут. Жители смогут быстрее добираться и до популярных мест вроде национального парка «Лосиный Остров». В целом горожане будут экономить до 30 минут в день - а в масштабах города это сотни тысяч сэкономленных часов.

Еще один важный эффект - разгрузка транспортной инфраструктуры. Станция «Гольяново» снизит нагрузку на «Щелковскую» примерно на 30%: с 79 до 61 тысячи пассажиров в сутки. Перед открытием скорректируют маршруты и интервалы наземного транспорта, чтобы подъезд к метро стал удобнее, а число подвозящих маршрутов - оптимальным.

«В значительной степени это улучшит транспортную доступность для жителей района и снимет большую нагрузку с Щелковского шоссе, которое является одной из самых проблемных трасс в городе», - отметил мэр.

После ввода станции «Гольяново» Арбатско Покровская линия увеличится до 47,7 км, а количество станций достигнет 23. Сегодня это самый длинный радиус московского метро: он связывает 14 районов и ежедневно перевозит более 750 тысяч пассажиров. Продление до Восточного - логичное продолжение этой масштабной работы.

Открытие станции «Гольяново» запланировано на 2028 год, а строительство участка в сторону Восточного начнется параллельно, чтобы не задерживать сроки.