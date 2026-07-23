От службы к новым победам

Еще одно направление спортивной программы - картинг. Перед заездами ветераны прошли инструктаж и тренировочную сессию. Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве набирает обороты необычная спортивная волна - ее создают ветераны специальной военной операции, которые пробуют силы в боулинге, картинге и стендовой стрельбе. Организует серию турниров Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Его специалисты стремятся не просто предложить занятия, а создать пространство, где каждый сможет найти свое направление - будь то спорт, творчество или что-то еще. По словам Дарии Старовойтовой, директора центра, спорт дает возможность вновь почувствовать уверенность, ставить перед собой новые цели и видеть собственный прогресс. В центре стараются, чтобы у каждого ветерана была возможность превратить увлечение в любимое дело, в отдушину или даже в новый вектор развития.

ИСПЫТАНИЕ И АЗАРТ

Стендовая стрельба стала для многих участников настоящим испытанием на выдержку и точность. Перед стартом все прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, изучили правила обращения с оружием, отработали стойку и прицеливание. Затем каждый участник выполнил серию из 25 выстрелов по движущимся глиняным мишеням, которые запускались по разным траекториям - от простых до сложных, вроде «зайца», когда мишень словно прыгает по земле.

Одним из участников стал ветеран СВО Александр. Он занял четвертое место, уступив бронзовому призеру всего одно точное попадание, и получил приз зрительских симпатий.

«Стендовая стрельба стала для меня новым опытом: каждый турнир дает возможность проверить себя, почувствовать поддержку окружающих и убедиться, что можешь больше, чем кажется», - отмечает бывший военнослужащий.

Картинг добавил в программу элемент скорости и драйва. Перед заездами ветераны прошли инструктаж и тренировочную сессию, а затем соревновались за лучшее время круга. Особое внимание уделили инклюзивности: для бойцов с инвалидностью подготовили специальные карты на ручном управлении. Игнат, который регулярно посещает занятия в центре и участвует в турнирах по жиму штанги, поделился своими эмоциями: «Я за рулем уже много лет, а вот на картодроме был последний раз пару десятилетий назад. Эмоции захлестывают! Конечно, маневрировать непросто, но, бесспорно, интересно. К тому же здесь рядом люди, которые понимают тебя без лишних слов, и это придает уверенности. Такие турниры помогают почувствовать вкус к жизни, пробуждают спортивный азарт и желание двигаться вперед».

Турнир по боулингу прошел в семейном формате: игроки объединялись в команды и поддерживали друг друга, соревнуясь за лучший общий результат. Победителей определяли по сумме набранных очков - но главным призом для многих стала атмосфера единства и взаимной поддержки.

ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Поддержка участников СВО и их семей остается одним из важнейших приоритетов столицы. Единый центр поддержки Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы координирует все виды помощи и обеспечивает полное индивидуальное сопровождение - как во время службы, так и после ее завершения.

На базе центра работает спортивно-досуговый клуб, где ветераны могут не только тренироваться, но и общаться с товарищами, отдыхать, заниматься творчеством. В распоряжении посетителей - тренажерный и спортивный залы, бильярдная, творческие мастерские, кулинарная и музыкальная студии. Это пространство создано для того, чтобы человек мог постепенно возвращаться к мирной жизни, пробовать новое и находить единомышленников.

В ближайшее время в программе - новые турниры по картингу, футболу, стендовой стрельбе и боулингу.

Узнать подробности можно в канале центра в мессенджере МАХ или по телефону горячей линии +7 495 870 55 45.