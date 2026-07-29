В Москве растет число стобалльников и победителей школьных олимпиад

Екатерина Малкова сдала на 100 баллов ЕГЭ по пяти предметам - русскому языку, профильной математике, физике, химии и информатике. Фото: Пресс-служба портала мэра и правительства Москвы

Этим летом единому госэкзамену исполнилось четверть века. Впервые его провели экспериментально в 2001 году, а спустя восемь лет он стал обязательным для всей страны. Еще недавно 100 баллов казались чудом - но этим летом московская школьница Екатерина Малкова установила рекорд, которого за 25 лет не добивался никто: она идеально выполнила задания сразу по пяти предметам и набрала 500 баллов.

Выпускница школы № 1409 на Ходынском бульваре сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

«Главное - выбирать те предметы, которые действительно интересны. Тогда и подготовка становится в радость. К тому же у меня была хорошая база», - объяснила свой успех Екатерина.

Учителя признаются: ее результат не случайность и не везение. Катя - перфекционистка, круглая отличница с первого класса. Математику и физику выбрала сама, с пятого класса занималась в математической вертикали, а в старшей школе перешла в инженерный предпрофессиональный класс. После исторического успеха на ЕГЭ перед ней открылись двери во все вузы, и она подала документы на поступление в физтех.

Меньше стресса

Всего в этом году ЕГЭ в Москве сдавали более 93 тысяч человек, и динамика говорит сама за себя. Количество стобалльников выросло вдвое - до 3175; вдвое же увеличилось и число тех, кто набрал 200 баллов (теперь их 341). Обладателей 300 баллов стало больше в восемь раз: таких школьников уже 34.

По 400 баллов получили Вера Захарова из школы № 1583 имени К. А. Керимова, Дарья Ефимова из школы № 58, Маргарита Саломасова из школы № 1573, а также выпускники предуниверсария МАИ Григорий Славнов и Александр Горбунов.

Сергей Собянин. Фото: АГН «Москва»

- Высокие достижения юных москвичей - результат в том числе особого подхода к подготовке выпускников к ЕГЭ в школах столицы. Специальные практикумы занимают не менее 40% учебного времени и проводятся в столичных школах уже четвертый год, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Тренировочные работы в формате ЕГЭ, максимально приближенные к реальным экзаменам, начали проводить в московских школах с 2022 года. Это не только серьезно облегчило сдачу, но и снизило уровень стресса у выпускников.

Знай наших!

Московские школьники блистают и на международных олимпиадах. Так, выпускник 11-го класса школы № 179 Иван Пругло привез золотую медаль с 56-й Международной физической олимпиады, которая проходила в Колумбии. Для Ивана эта награда не первая: он уже побеждал на Азиатской физической олимпиаде, Открытой международной олимпиаде по астрономии, а также не раз становился призером и победителем финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии.

Иван Пругло сделал своеобразный хет-трик: у него золото международных олимпиад по физике и астрономии и 100 баллов на едином госэкзамене по математике. Фото: Пресс-служба портала мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин на своих страничках в соцсетях поздравил Ивана: «Желаю безграничной смелости, чтобы продолжать ставить перед собой самые амбициозные цели - в учебе, профессии, жизни. А также неиссякаемого азарта и сил, чтобы всегда идти до конца!»

Не менее ярко выступили московские школьники и на Международной химической олимпиаде, которая в этом году принимала участников в Узбекистане. Российская сборная, состоявшая из четырех человек, завоевала четыре золотые медали - и две из них достались москвичам.

Золотых наград удостоились выпускник 11-го класса школы № 1329 Игорь Устинов и девятиклассник Арсений Гасаненко из Международной школы смешанного обучения. Причем Арсений показал наилучший суммарный результат по итогам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады - уникальное достижение для столь юного участника.

Отличились московские школьники и на Международной олимпиаде по математике в Китае: золотые медали получили Дмитрий Гришко из школы № 57 и Андрей Шишко из лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова. Оба уже становились победителями всероссийских и международных состязаний, в том числе Romanian Masters of Mathematics и Китайской национальной олимпиады по математике.

Школьные кабинеты в столице становятся похожи на современные научные лаборатории. Фото: Пресс-служба портала мэра и правительства Москвы

КСТАТИ

В этом году в рамках программы «Моя школа» в образовательных учреждениях откроют более 170 модернизированных кабинетов технологии. В обновленных мастерских смогут заниматься ученики 5 - 9-х классов: работать с деревом и металлом, текстилем и продуктами. Для этого установят станки лазерной резки и гравировки, фрезерные станки, верстаки и конструкторы модульных станков.

В кабинетах кулинарии и домоводства появятся швейно-вышивальные и вязальные машины, манекены, зеркала, духовые шкафы, варочные панели и современная посуда. Все это поможет школьникам не только усваивать теорию, но и осваивать новые практические навыки.