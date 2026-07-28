Заработала более 25 млн рублей: "самую дорогую проститутку Москвы" судят за изготовление порнографии

В Москве начался суд над блогершей Соней Мармеладовой, которую обвиняют в распространении порнографии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кучно пошло. В Москве начался суд над блогершей Соней Мармеладовой – дело 21-летней девушки очень похоже на историю Дианы Шурыгиной. И ту, и другую обвиняют в распространении порнографии. И та, и другая делали это через подписчиков своих приватных каналов. Но если расследование по «приключениям» Шурыгиной еще не завершено, то ее «коллега» уже через несколько месяцев может получить реальный срок.

Соня Мармеладова, конечно, не настоящее имя красотки. По паспорту девушку зовут Софья Вершинина. Она родом из Алтайского края. Рванула в Москву с малой родины, как только исполнилось 18 лет. Известно, что поначалу девушка занималась проституцией, а затем решила полностью перейти в интернет – завести свой закрытый канал с собственными роликами сексуального содержания, которые могли бы видеть платные подписчики. Именно в тот период она и взяла «псевдоним» - в честь героини романа Достоевского «Преступление и наказание».

- У девушки были четкие расценки за подписку. Те, кто хотел бы бессрочно получить доступ ко всем ее записям, включая полноценные порно-ролики с ее участием, в том числе ЛГБТ*-тематики, должны были заплатить по 50 тысяч рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Для завлечения клиентов Мармеладова использовала каналы в Telegram и ВК, где иногда выкладывала интригующие записи и приглашала подписчиков в приватный канал «для взрослых». Также Софья часто ходила на интервью к блогерам, позиционируя себя как успешную эскортницу и «самую дорогую проститутку Москвы».

«Студия», где проводились съемки, была оборудована в квартире, которую арендовала девушка. Работа была поставлена на поток – по оценкам следствия, за полтора года съемок фото и видео Мармеладова-Вершинина заработала со своими подельниками более 25 млн рублей.

- Какое-то время девушка была в оперативной разработке, а в марте текущего года ее задержали, - сообщил источник в следствии.

Уже в мае дело передали в суд. Сейчас его разбирают в Мещанском суде. В материалах – несколько эпизодов, которые квалифицированы как «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору» (в роликах часто мелькают другие девушки и молодые люди, помимо них в съемках участвовал и оператор. – Авт.). Кроме того, среди платных подписчиков Мармеладовой оказались и несовершеннолетние, а распространение порнографии среди подростков только отягчает дальнейшую участь девушки.

Максимальное наказание по этой статье – до 6 лет колонии.

- Я думаю, что ей дадут реальный срок - до 4,5 лет, - прокомментировал эту историю корреспонденту KP.RU адвокат Вадим Багатурия. – Наверняка найдутся какие-то смягчающие обстоятельства. Девушка наверняка раскается. Но я бы не исключал, что в процессе судебных разбирательств ей также могут вменить и организацию всего этого бизнеса. Тогда реальное наказание может вырасти и до 10 лет.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

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