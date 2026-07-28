Настало время матчей на выбывание: Футбольная команда «КП» вышла в полуфинал Летнего кубка НФЛ Москвы 7х7

Точный удар Тимура Кима принес "Комсомольской правде" ничью в матче с "П.В.О". Фото: НФЛ

Команда журналистов и читателей «Комсомольской правды» сумела пробиться в полуфинал Летнего кубка НФЛ Москвы 7х7, который проходит на северо-востоке столицы. В решающем матче «комсомольцы» сыграли ничью и вышли в следующий раунд.

Матч против ФК «П.В.О» складывался очень непросто. Соперник предстал физически мощной и неуступчивой командой. Счет был открыт на 14 минуте – защитники газетчиков немного запутали друг друга около собственных ворот и подхвативший мяч Дмитрий Богомолов пробил точно в угол.

Фрагмент матча "Северный человек" - "Долгопа Юнайтед" (1:4). Фото: НФЛ

После этого «Комсомольская правда» навалилась, имела хорошие моменты, но до перерыва отыграться не удалось. Зато на первой минуте второго тайма атака получилась на загляденье – бывший капитан медиафутбольного «Амкала» Илья Шурыгин отпасовал в центр вратарской и Тимур Ким с разворота красиво вколотил мяч в сетку. Дальше было много упорной борьбы, но счет так и не изменился. 1:1.

Впрочем, за счет побед в других матчах обе команды вышли в полуфинал.

- Две равных команды играли. И мы можем лучше играть, и они, - поделился впечатлениями от игры Дмитрий Богомолов из «П.В.О».

Из другой группы в раунд плей-офф успешно отобрались «Долгопа Юнайтед» и «Северный человек». (В очной игре «ДЮ» разгромил соперника со счетом 4:1).

Полуфиналы пройдут уже в среду, 29 июля:

«КП» - «Долгопа Юнайтед»,

«П.В.О» - «Северный человек».