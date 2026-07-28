Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: «Открываем в офисах МФЦ представительства МосОблЕИРЦ»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье продолжают расширять список госуслуг, доступных жителям в МФЦ – многофункциональных центрах. Эту работу в регионе проводят в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных».

Тему новых сервисов, которые делают жизнь жителей Московской области комфортней и экономят их время, губернатор Андрей Воробьёв обсудил сегодня во время традиционного еженедельного совещания с главами региональных ведомств и муниципалитетов.

- Мы договаривались, что будем трансформировать службу МособлЕИРЦ. Сегодня обсудим все новации, мероприятия, которые позволяют сократить издержки и делают услуги более удобными для жителей, - сказал Андрей Воробьёв. - Открываем в офисах МФЦ представительства МосОблЕИРЦ, где появится возможность получить ответы на актуальные вопросы.

Андрей Воробьёв отметил, что в регионе будут продолжат развивать дистанционные каналы обслуживания, чтобы людям не нужно было ездить куда-то очно и ждать в очередях.

- Через цифровые сервисы можно посмотреть и оплатить квитанцию, проверить начисления, передать информацию и получить консультацию специалиста. Сейчас расчеты через единый центр охватывают 87% многоквартирного фонда Московской области. Для жителей удобно, когда все услуги собраны в одной платежке, начисления можно проверить и оплату провести одним платежом.

Напомним, что с 2013 года именно МосОблЕИРЦ (Московский областной единый информационно-расчетный центр) берет на себя все расчеты и перевод средств от получателя услуг к поставщику.

- Раньше у нас было множество квитанций от поставщиков услуг и ресурсов, более 150 расчетных центров. Отсутствовал единый стандарт работы с начислениями и оплатой. Не было контроля за долгами, а также одна из проблем – нецелевое расходование средств жителей, - напомнил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко. - Преимущества Единой системы расчетов для жителей – это единый платежный документ за ЖКУ, где собраны все начисления по всем видам услуг, а для РСО – это быстрое доведение средств.

К концу года в Московской области планируют запустить 39 представительства МосОблЕИРЦ при МФЦ. Специалисты подсчитали, что таким образом новые возможности будут доступны 1,5 млн жителей региона (из 8,7 млн). 29 представительств уже оказывают услуги, еще 8 заработают в ближайшие месяцы - в Королеве, Красногорске, Подольске, Шатуре, Истре, ЗАТО Восход, Коломне и Богородском округе.