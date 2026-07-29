Облачно и дождь, местами сильный, ожидается в Москве 29 июля 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среда, 29 июля, станет для москвичей самым дождливым днем текущей рабочей недели. Погода в Москве кардинально изменится: после вторничных гроз и «желтого» уровня опасности осадки не только не прекратятся, но и усилятся. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в среду в столице ожидаются умеренные осадки, а на западе области местами может выпасть до 20 миллиметров дождя. Дневная температура заметно понизится — до +18–20 градусов.

Погода в Москве 29 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 18–20 градусов. Это заметное похолодание после нескольких дней 30-градусной жары. Ночью столбики термометров опустятся до 14–16 градусов тепла. Суточный перепад будет небольшим, что характерно для пасмурной погоды с осадками.

Осадки в Москве 29 июля 2026 года

Небо над столицей будет облачным. Ожидаются дожди, которые местами могут быть умеренными. На западе области возможны сильные осадки. По данным Александра Ильина, на западе Подмосковья местами может выпасть до 20 миллиметров дождя. Это существенный объем осадков, который может привести к локальным подтоплениям и ухудшению видимости на дорогах. Ночью дожди продолжатся, но станут менее интенсивными. Зонты и непромокаемая обувь — обязательные спутники москвичей в этот день.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в среду будет западным и северо-западным, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным: днем 740 мм ртутного столба, ночью — 743 мм. Это ниже климатической нормы для июля, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

Особых предупреждений от МЧС на среду пока нет, однако водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге, особенно в зоне сильных осадков. Пешеходам — не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями. Рекомендуем по возможности отложить дальние поездки до улучшения погоды.

Погода в Москве 29 июля — это кульминация дождливого периода на этой неделе. Синоптики предупреждают: за два дня — во вторник и в среду — в Московском регионе может выпасть до 20 мм осадков. Это существенный объем для июля. Однако хорошая новость в том, что к концу недели интенсивность осадков начнет снижаться, а в субботу погода начнет налаживаться.