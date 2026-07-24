В Подмосковье отмечают 25-летие регионального института защиты прав человека

Фото пресс-службы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области

В Подмосковье 23 и 24 июля проходят мероприятия в честь 25-летия появления госоргана «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат».

Поздравить коллег с юбилеем приехали омбудсмены из 26 регионов России. Они стали участниками Круглого стола по теме «Современные технологии и повышение эффективности государственной защиты прав и свобод человека», который пришел в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Там же состоялось и заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека регионов ЦФО.

Приветственные слова в честь юбилея прислали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, председатель Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Кроме того, омбудсмену Московской области Ирине Фаевской вручили Знак Мособлдумы «За вклад в развитие законодательства» I степени, а руководителю ее аппарата Светлане Юрьевой - знак Мособлдумы «За труды».

Омбудсмен России Яна Лантратова записала для коллег из регионов видеообращение.

– Приветствую всех участников круглого стола, посвященного двадцатипятилетию Института Уполномоченного по правам человека в Московской области, - сказала Лантратова. - За четверть века он зарекомендовал себя как надежный защитник прав граждан. Источник профессиональных стандартов и Центр практической помощи. И спасибо всем, кто в разные годы трудился на благо жителям Московской области и тем, кто сегодня продолжает это важное дело.

После торжественной части уполномоченные обсудили новые технологии, которые помогают повысить эффективность защиты прав и свобод человека со стороны государства.

– Сегодня к нам приехали омбудсмены из 26 регионов нашей страны, мы обсудили очень важную тему – роль искусственного интеллекта в защите прав и свобод человека, - сказала Ирина Фаевская. - Для наших гостей мы также предусмотрели экскурсии по самым красивым местам Подмосковья и конечно, мы покажем им лучшие социальные учреждения, которые есть на нашей территории.