Десять тысяч выпусков за 35 лет: «Российская газета» отмечает большой юбилейный номер

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

24 июля 2026 года «Российская газета» отмечает выход своего 10000-го номера. Первый выпуск «РГ» был напечатан тиражом в 200 000 экземпляров по цене 10 копеек, а сейчас газета входит в тройку самых цитируемых ежедневных изданий России. Её средний ежедневный тираж составляет 100 тыс. экземпляров, а аудитория одного номера превышает 800 тыс. читателей.

«Российская газета» ежедневно отражает текущие события в стране. Над каждым выпуском работают около 100 авторов: журналисты, аналитики, министры, бизнесмены, политики, учёные, дипломаты, спортсмены, деятели культуры и военные. За 35 лет существования газеты выпущено 10 тыс. номеров. Их цель - предоставить читателю обоснованную информацию и идеи для развития общества.

«РГ – это энциклопедия современной журналистики, живая летопись, по страницам которой можно изучать историю новой России: от распада Советского Союза до сегодняшнего дня», - заявил главред издания Владислав Фронин.

«Российская газета» стала одной из первых в России, кто перешёл на компьютерную вёрстку. В 1998 году запущен сайт RG.RU, в 2001-м - проект «Деловой завтрак», где власть и общественность напрямую общаются. Издание публикует материалы разных жанров: от аналитических статей до мультимедийных проектов. При этом РГ Медиа сохраняет приверженность бумажной версии, несмотря на развитие цифровых платформ.