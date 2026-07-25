Дождь, гроза и до +23 градусов ожидаются в Москве 25 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 25 июля в Москве обещает быть теплой, но мокрой. Перед выходом из дома не забудьте взять с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 25 июля 2026: температура воздуха

В субботу, 25 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, местами дождь, а также гроза. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя, а также гроза. На столбиках термометров можно увидеть +21...+23 градуса. Ночью же температура опустится до +13...+15 градусов. В темное время в российской столице преимущественно без осадков.

Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 744 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В субботу, 25 июля, в Москве прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя. Не забудьте перед выходом из дома прихватить с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть. Немного об этом дне также рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Выходные столица проведет в тылу циклона, в зоне кратковременных дождей, при вполне комфортных +22…+24°», - написал синоптик в социальных сетях.