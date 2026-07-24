«Наш флагман»: Губернатор Андрей Воробьёв рассказал о первой в этом году поставке новых автобусов ЛИАЗ на подмосковные маршруты

Фото пресс-службы правительства Московской области.

Автопарк главного подмосковного перевозчика «Мострансавто» пополнился новыми автобусами ЛИАЗ. Напомним, что этот комфортный современный общественный транспорт выпускают на территории региона - в городе Ликино-Дулево. Эти 15 автобусов, которые уже распределены на городские и пригородные маршруты в Домодедове и Лосино-Петровском, - первая в нынешнем году партия.

Парк «Мострансавто» постепенно обновляется в рамках госпрограммы Минпромторга РФ по льготному лизингу и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Планы по поставкам автобусов на текущий год прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Наш флагман — Ликинский автобусный завод — передал первую в этом году партию из 15 новых ЛиАЗов. До конца месяца должны поступить еще 61, - отметил губернатор. - Это комфортные, современные автобусы с низким полом и аппарелями, климат-контролем, навигацией и видеонаблюдением. Очень важно, чтобы каждый житель мог добираться до работы, учебы или поликлиники с удобством.

Андрей Воробьёв также напомнил, что маршрутная сеть Подмосковья является крупнейшей в нашей стране.

- Пассажиропоток в Московской области постоянно растет: за последние 3 года он увеличился на 20%. Поэтому мы продолжаем регулярно обновлять автопарк. С 2021-го в «Мострансавто» поступило 3,5 тысячи современных автобусов, в этом году планируем поставить еще 252.

Комфортные автобусы ЛИАЗ 529265-03 могут перевозить до 100 пассажиров (42 сидячих места). В салоне размещены комплексы видеонаблюдения (включая контроль состояния водителя), климат-контроль, USB-розетки, информационные дисплеи и другие современные агрегаты.

- Наша компания продолжает повышать ориентацию на клиента, предлагая оптимальные комплектации под требования каждого региона, - рассказал гендиректор завода ЛИАЗ Сергей Греков. - Мы передали надежные и вместительные пригородные автобусы большого класса, которые обеспечат комфорт и безопасность перевозок для жителей Подмосковья.

Еще 252 автобуса (не только ЛИАЗ, но и транспортные средства других российских производителей) будут переданы «Мострансавто» до конца сентября.

КОНКРЕТНО

Пассажирская автобусная сеть Московской области;

- около 2 тысяч маршрутов,

- 7,9 тысяч работающих на них автобусов

- и более 15 тысяч водителей.