«В атмосфере дворянской усадьбы XIX века»: В Муранове 1 и 2 августа пройдет музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка»

Фото министерства культуры и туризма Московской области

В этом году историческая усадьба Мураново - родовое гнездо выдающегося русского поэта Федора Тютчева - вновь станет местом проведения музыкально-этнографического фестиваля «Поле Фолка». Он пройдет уже в третий раз. 1 и 2 августа гости фестиваля смогут насладиться большой культурной программой и музыкой самых разных жанров - не только народной и этнической, но и джазом, инди, рэпом, электроникой.

- Фестиваль воссоздаст атмосферу дворянской усадьбы XIX века, - рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. - Зрители смогут принять участие в спортивных состязаниях и конкурсах, победители которых выступят на сцене вместе со знаменитыми артистами.

Отдельную программу - с играми, хороводами и аттракционами знаменитых русских ярмарок - подготовили для детей. Кроме того, ребята и взрослые смогут посетить различные мастер-классы - научиться азам работы столяра и швеи, сделать своими руками куклу или что-то из керамики.

При этом подкрепиться вкусными и полезными блюдами от подмосковных фермеров можно будет на территории ресторанного дворика, а изделия мастеров посмотреть и даже приобрести на ремесленной ярмарке.

За музыкальную часть фестиваля отвечает целая россыпь прекрасных этно-артистов - Zventa Sventana, Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко, ансамбль «Комонь», проект «Этносфера», группа «ВИДЕОИГРЫ», трио Kle2Go, Марыся Меньшикова, детский ансамбль «Душегрея». Но главной звездой «Поля фолка» станет легендарный российский балалаечник Алексей Архиповский. Это виртуоз мирового масштаба, выступавший с гастролями на лучших сценах разных стран, включая московский Кремль и Великую китайскую стену. Архиповский сумел вывести русскую народную балалайку на невероятный исполнительский уровень.

Полное расписание концертов и других активностей «Поля Фолка», а также информацию о билетах можно изучить на сайте фестиваля.