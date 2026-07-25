«Кота разорвали на глазах у детей»: В Подмосковье пара волкодавов напала на чужого питомца

Фото из архива героев публикации

В Подмосковье - очередное нападение собак. На днях, напомним, большой резонанс получила история 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой, которого покусал за голову соседский пес породы акита-ину. По словам родных, мальчик просто играл на улице у ворот… Это ЧП произошло в районе Николиной горы. А теперь сообщают о другом инциденте, который случился в том же Одинцовском округе Московской области.

Жительница СНТ 40 лет Октября (этот дачный поселок находится между Власихой и Лесным городком) написала заявление в полицию еще полторы недели назад. По словам женщины, вечером 12 июля на ее кота на улице поселка напали две собаки породы ирландский волкодав и разорвали несчастного питомца прямо на глазах у детей.

«Кота доставили в ветеринарную клинику, там врачом была зафиксирована смерть животного. После этого тело кота передали в клинику для кремации», - написала заявительница.

При этом хозяйка собак, по ее словам, стояла рядом и не вмешивалась:

«Нападение было совершено в общественном месте, собаки были без поводков и намордников».

По словам других жителей СНТ, ирландские волкодавы появляются на улицах регулярно - хозяйка этих крупных собак действительно не признает ни поводки, ни намордники. Бывало, что псы забегали на чужие участки. Но владелица - некая А. - на замечания соседей не реагирует. По словам жителей, женщина работает в местной администрации и в ответ на жалобы обещает «проблемы».

По словам хозяйки убитого кота, она приложила к заявлению фотографии и видео, доказывающие свободный выгул волкодавов на улицах поселка. Но в полиции на эти материалы пока никак не отреагировали.

Адвокат Павел Левшун обращает внимание, что в России действуют четкие правила выгула собак:

- Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Хозяин собаки должен исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. За выгул собак без поводка и намордника гражданина могут оштрафовать на сумму от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей.

- По факту жалобы граждан в полицию на соседских собак, гуляющих без поводков и намордников, зачастую ни к чему не приводят. Может, есть какая-то объективная проблема с проверкой таких заявлений?

- Я считаю, чтобы не допускать нападение собак на людей, необходимо проводить профилактику данных правонарушений. Сотрудники полиции должны более внимательно относиться к обращениям граждан по привлечению хозяев, выгуливающих собак без поводков, к административной ответственности. Нужны регулярные рейды по выявлению данных правонарушений. От собак без поводков и намордников регулярно страдают дети, люди, другие собаки и животные - в новости попадают далеко не все подобные случаи.

- Если произошло нападение чужой собаки на человека или животное, как должен действовать пострадавший?

- Во-первых, нужно отметить, что в зависимости от обстоятельств дела и степени повреждений у пострадавшего от нападения собаки без поводка и намордника, владелец животного может быть привлечен к административной ответственности со штрафом от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц это уже может быть штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч. После инцидента пострадавшему необходимо получить справку из медицинской организации по факту обращения за медицинской помощью, затем - подать заявление в полицию, дать показания и собирать все документы, чеки и квитанции по причиненному ущербу, расходам. Это необходимо для предъявления в суд исковых требований по возмещению материального и морального вреда с виновника. Например, убитый собаками кот - это очевидный материальный ущерб. Владелица погибшего животного имеет все основания обращаться в суд.

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