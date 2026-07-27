На ВДНХ, рядом с Музеем городского хозяйства Москвы, состоялся фестиваль «Моспитомец». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На ВДНХ, рядом с Музеем городского хозяйства Москвы, состоялся фестиваль «Моспитомец». Гостей ждала выставка-пристройство животных из столичных приютов, образовательная программа проекта «Школа ответственного хозяина», благотворительная акция «Будка желаний» и мастер-классы.

На выставке представили более 40 собак и кошек — все они ждали своих хозяев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выставка животных

На выставке представили более 40 собак и кошек — все они ждали своих хозяев. Посетители смогли пообщаться с волонтерами, узнать о привычках и особенностях характера животных, пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания.

Посетители смогли пообщаться с волонтерами, узнать о привычках и особенностях характера животных, пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Те, кто пока не был готов взять питомца домой, могли поддержать животных во время благотворительной акции «Будка желаний». Для подопечных городских приютов принимали сухой и влажный корм, лакомства, игрушки, поводки, шлейки, ошейники и другие необходимые вещи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Образовательная программа

Для гостей показали видеодневники городских приютов — короткие ролики о том, как живут собаки и кошки, которые ожидают своих хозяев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кинологи Пожарно-спасательного центра Москвы рассказали о подготовке служебных собак, а их четвероногие помощники продемонстрировали, как они умеют выполнять команды.

Эксперт бренда кормов прочитал лекцию о правильном питании домашних животных. Команда благотворительного проекта «Пет-квиз» провела тематический квиз, где участники проверили свои знания о кошках и собаках.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Волонтер приюта для безнадзорных животных Западного административного округа, специалист по питанию плотоядных и автор благотворительного проекта «Адопт Эдалт Дог. Возьми взрослую собаку» Эльвира Шалтумаева рассказала, как сделать прогулки с питомцем безопасными.

Куратор с более чем 17-летним опытом помощи животным Мария Пепелева прочитала лекцию о том, зачем волонтеры задают столько вопросов перед пристройством, а также провела встречу, посвящённую приучению кошки к лотку, выбору наполнителя и решению проблем с промахами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мастер-классы и активности

На фестивале работала зона мастер-классов. Гости делали фенечки с подвесками в виде животных и адресники для питомцев, складывали мордочки собак и кошек в технике оригами, создавали гирлянду с изображениями животных и участвовали в марафоне по сборке тематических пазлов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отдельную мастерскую подготовила сеть зоомагазинов — там можно было украсить значки стразами и сплести аксессуары из прочного шнура — паракорда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Весь день специалисты ГБУ «Доринвест» знакомили гостей с животными из приютов и дарили детям фигурки собак из воздушных шаров.