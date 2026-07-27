Лекарственная безопасность страны: как столица наращивает фармпроизводство

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москва давно перестала быть только административным и финансовым центром — сегодня город уверенно берёт на себя роль локомотива отечественной фармацевтики. Более 300 предприятий столицы выпускают востребованные по всей стране препараты: от антибиотиков и обезболивающих до лекарств для лечения онкологии, сердечно сосудистых и аутоиммунных заболеваний. Поставки идут во все регионы, включая ЛНР и ДНР, а значит, от работы московских заводов напрямую зависит доступность терапии для миллионов пациентов.

При поддержке города отрасль активно развивается. «Только за первые пять месяцев 2026 года производство медицинских препаратов в столице выросло более чем на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», - сообщил Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики. Такой рост — не случайность, а результат системной работы: льготных режимов, офсетных контрактов и развития инфраструктуры.

КЛАСТЕР В «АЛАБУШЕВО»

Ключевым звеном этой системы стал фармацевтический кластер на зеленоградской площадке «Алабушево» в составе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Он был создан в октябре 2022 года и уже сегодня объединяет 14 компаний резидентов, среди которых лидеры отрасли — «Велфарм М», «Р Фарм» и «Биокад». В ближайшие годы штат сотрудников на производствах вырастет до 4,4 тыс. человек.

Особенность кластера — не только в концентрации мощностей, но и в логике размещения. Компании работают в единой инфраструктурной среде: им не нужно с нуля строить сети, подключать электричество, газ и воду — эти задачи берёт на себя ОЭЗ. Для бизнеса это означает экономию времени и ресурсов, которые можно направить на развитие технологий и расширение линейки препаратов.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА И УНИКАЛЬНЫЕ ДЖЕНЕРИКИ

Один из ярких примеров такой работы — завод «Р Опра», который входит в группу компаний «Р Фарм». Предприятие специализируется на препаратах для терапии сложных заболеваний: онкологических, аутоиммунных, орфанных и других. В 2018 году компания заключила с городом офсетный контракт, по которому обязалась выпускать лекарства по 26 международным непатентованным наименованиям. В проект вложено 7,7 млрд рублей, а объём закупок городом до 2024 года составит 10,1 млрд рублей.

«Наша уникальность — в полном цикле производства: от входного контроля сырья до выпускающего контроля готовой продукции, - отмечает начальник производства твёрдых лекарственных форм Виталий Павленко. - Например, мы производим первый дженерик в России для лечения тяжёлой формы хронической болезни почек. Он производится исключительно здесь, на нашей площадке».

На заводе особое внимание уделяют безопасности: оборудование для онкологических препаратов работает в изолированном режиме под отрицательным давлением, чтобы исключить контакт высокоактивных веществ с внешней средой. После каждой серии запускается автоматическая мойка, а качество контролируют на каждом этапе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Ещё один резидент кластера — «Велфарм М» — делает ставку на широкий спектр лекарственных форм: от таблеток и капсул до преднаполненных шприцев и ампул. Компания заключила два офсетных контракта с городом: первый — в 2023 году на препараты для эндокринных и неврологических заболеваний, второй — в 2024 м на лекарства от онкологии, аутоиммунных патологий и бронхиальной астмы. Общий портфель продукции насчитывает более 60 наименований.

«Контроль качества — не формальность, а основа всей работы, - подчёркивает заместитель начальника УКК Надежда Симакова. - Мы проверяем сырьё, промежуточную и готовую продукцию. На входной контроль может уходить от 3 до 10 дней — всё зависит от методов анализа. Используем современные хроматографические методы, чтобы точно определить содержание действующих веществ и примесей».

Данила Назаренко, ведущий специалист по качеству, добавляет: «Даже на этапе упаковки каждая пачка проходит весовой контроль и маркировку Data Matrix. Допустимый процент брака — не более 3 %. Для нас это не просто цифра: от качества каждой таблетки зависит здоровье пациента».

Чтобы понять масштаб работы, достаточно проследить путь одной таблетки. Всё начинается с входного контроля сырья: его проверяют на содержание влаги, примесей и соответствие нормативам. Затем идёт подготовка массы — смешивание активных и вспомогательных веществ, грануляция и сушка. На этапе таблетирования определяют форму и дозировку, а для пролонгированных препаратов наносят плёночное покрытие в специальных барабанах коутерах.

Финальный этап — вторичная упаковка и маркировка. Здесь работают автоматические линии, которые проверяют цвет, размер и наличие каждой таблетки в ячейке. После этого пачки маркируют, упаковывают в короба и отправляют на склад.

БИОАНАЛОГИ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Компания «Биокад» (площадка «ПК 137») — один из флагманов биотехнологического направления. В 2017 году она первой в России заключила офсетный контракт с городом, а в 2020 году запустила производство на площадке «Алабушево». Сегодня здесь выпускают препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, включая первый российский оригинальный препарат для лечения рассеянного склероза.

«Офсетный контракт — это дорога с двусторонним движением говорит директор производственной площадки Александр Харичков. - Город получает доступные лекарства и новые рабочие места, а мы — налоговые преференции и возможность инвестировать в развитие».

Инвестиции в проект составили 8,2 млрд рублей, а продуктовый портфель компании насчитывает 55 препаратов. Особое место занимают оригинальные разработки: за последние четыре года на рынок вышло четыре новых лекарства, в том числе препарат нового класса для терапии болезни Бехтерева.

ОБЕСПЕЧИТЬ КАЖДОГО

До 2030 года резиденты кластера планируют привлечь ещё 47,3 млрд рублей инвестиций, а общая площадь производств достигнет 300 тыс. кв. м. Это позволит не только нарастить объёмы, но и расширить линейку препаратов: в портфеле уже заявлено 134 международных непатентованных наименования, включая 49 позиций, ранее не производившихся в России.

«Наша задача — обеспечить доступность современных лекарств для пациентов, - резюмирует генеральный директор «Велфарм М» Павел Алешунин. Полный цикл производства от субстанции до готовой формы позволяет контролировать качество на всех этапах и отвечать самым строгим регуляторным требованиям. Поддержка города и участие в кластере дают нам возможность делать это в сжатые сроки».

Фармацевтический кластер в «Технополис Москва» — это не просто набор заводов, а единая экосистема, где наука, производство и государственная поддержка работают на одну цель: чтобы жизненно важные лекарства были доступны каждому, кто в них нуждается.