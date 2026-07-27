В Москве выбрали лучшего спасателя 2026 года

Слева направо: бронзовый призер Владислав Аксенчик, победитель конкурса Асхаб Матаев, обладатель «серебра» Евгений Гришанов. Фото: mos.ru.

- Мне очень больно! Мне тяжело дышать, отойдите от меня! Оставьте меня в покое,- отталкивает женщина спасателя, пытающегося наложить шину на ее сломанную ногу.

В состоянии стресса и шока люди могут совершенно по-разному реагировать на помощь. Спасатели это прекрасно понимают, сталкиваясь с подобным во время трудовых будней. Поэтому стрессоустойчивость – это одно из качества, которое на конкурсе «Московские мастера» проверяли в этой профессии с помощью «капризного» статиста.

Из 400 спасателей, подавших заявки на отборочных этапах в своих подразделениях, до финальных испытаний дошли всего 20 человек. Это сотрудники Пожарно-спасательного центра, Московского авиацентра, водной службы спасения, ГБУ Автомобильные дороги», центра особого риска «Лидер».

Первый этап конкурса проходил на поисково-спасательной станции «Строгино». Там участники кидали спасательный круг и конец Александрова, показывали свои навыке в плавание вольным стилем на открытой воде, искали и спасали пострадавшего на глубине 4 метра. Помимо этого конкурсантам предстояло пройти проверку теоретических знаний и физической подготовки.

- По итогам первого дня мы разделили участников на две группы в зависимости от набранного количества баллов. Финальные испытания они проходили в разные дни. Это сразу три этапа: техногенная часть, альпинизм и оказание первой помощи, - пояснил сотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Илья Зиновьев.

К примеру, для испытания, связанного с навыками работы во время техногенных катастроф, на тренажере «Завал» на территории учебно-тренировочной площадки Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы для спасателей смоделировали ситуацию, когда четыре человека оказались в полуразрушенном здании. Всем требовалась помощь, кому-то и вовсе придавило плитой ноги. Первая задача спасателя – оценить ситуацию и расставить приоритеты.

На этапе «Альпинизм» участникам нужно было провести аварийно-спасательные работы на высоте. Легенда такова: несколько работников и посетителей веревочного парка застряли на высоте из-за ЧП. Спасти требовалось двоих – застрявшего на полпути альпиниста, болтающегося на высоте, и человека, оказавшегося в замкнутом пространстве на высоте.

Ну а самые громкие пострадавшие находились на третьем этапе – оказание первой помощи. Здесь якобы произошла авария на предприятии, рабочие получили разные травмы. Важно было понять, кому в каком порядке оказывать помощь. Именно здесь одна из статисток и изображала кричащую в состояние шока даму, отталкивающую спасателей.

- Актеры ведут себя так, чтобы максимально приблизить спасателей к реальной среде. Кто-то в критической ситуации собирается, а кто-то начинает паниковать. Шансы встретить такую бурную реакцию в реальной жизни – 50 на 50, - объясняет судья этапа, инструктор Юрий Иванов. – У нас был случай на практике, когда человек на стрессе прополз два километра со сломанными бедрами.

За прохождение всех этапов спасатели получали баллы. По результатам соревнования, титул «Лучшего спасателя Москвы 2026 года» получил Асхаб Матаев из аварийно-спасательного отряда №3 Пожарно-спасательного центра.

- Мне повезло постоять среди лучших, - скромно говорит победитель. – Испытания максимально приближены к реальным условиям работы. По крайней мере, частота пульса у тебя во время прохождения ничуть не ниже, чем во время работы.

Второе место в соревновании занял сотрудник поисково-спасательной станции «Центральная» Евгений Гришанов. На почетном третьем оказался спасатель Московского авиацентра Владислав Аксенчик.