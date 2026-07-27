Космический прорыв столицы

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Столичная промышленность выходит на космический и мировой уровень. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» специалисты разработали две уникальные космические технологии, не имеющие аналогов в мировой практике: инновационный мини-шаттл и высокотехнологичный квантовый датчик. О прорывных изобретениях в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Он способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю материалы и результаты научных экспериментов. Космический аппарат можно запускать не только со станций, но и с небольших спутников», — отметил Сергей Собянин.

Градостроительная и промышленная политика Москвы сегодня нацелена на всестороннюю поддержку высокотехнологичных производств, которые укрепляют технологический суверенитет страны и превращают столицу в главный научно-производственный центр России.

Орбитальный курьер и укротитель космической пыли: детали уникальных разработок

Оба космических устройства разработаны для расширения возможностей исследований, получения максимального объема научной информации и существенного повышения безопасности будущих миссий. Инновации уже прошли первый этап оформления патентов: в июне этого года Роспатент зафиксировал дату приоритета на изобретения, на основании которой будет выдан официальный патент.

Разработки резидента столичной ОЭЗ обладают впечатляющими характеристиками:

• Несгораемый мини-шаттл: Компактный и экономичный космический аппарат нового типа. Он способен стартовать как с орбитальных станций, так и с малых спутников формата CubeSat, а затем в полностью автоматическом режиме возвращаться на Землю. Главное технологическое преимущество — аппарат не сгорает при прохождении плотных слоев атмосферы. Это позволяет оперативно и безопасно доставлять на планету не только образцы материалов, но и чувствительные микробиологические организмы с космической станции, что колоссально ускорит проведение научных экспериментов.

• Квантовый датчик: Первый в мире прибор для регистрации мельчайших частиц, состоящих всего из нескольких атомов. С его помощью ученые смогут детально изучать процессы образования космической пыли, которая представляет собой растущий риск для орбитальных аппаратов. Полученные данные помогут не только углубить знания о Вселенной, но и создать принципиально новые системы защиты спутников и пилотируемых кораблей.

Основным автором обоих изобретений стал известный ученый Борис Логинов. Ранее он уже вошел в историю науки, создав первый в мире космический зондовый микроскоп, который за два года работы на орбите помог сделать серию уникальных открытий.

Родиной новых аппаратов стал завод «Протон» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2023 года. Предприятие площадью 8,8 тысячи квадратных метров ведет свою историю с 1972 года и специализируется на полном цикле производства радиоэлектронной аппаратуры. Его комплектующие и детали активно применяются в медицине, машиностроении, приборостроении и нефтегазовой отрасли.

Именно на «Протоне» создали первый в мире сканирующий зондовый микроскоп для космического аппарата «Нанозонд-1» (изучавшего солнечный ветер и космическую пыль), а также единственный в мире микроскоп, работающий в экстремальных условиях высоких температур внутри камер термоядерных реакторов (включая установку «Токамак Т-10» Курчатовского института) для анализа прочности материалов.

90 инноваций за год: ИИ-ускорители, лазеры и редкие лекарства

Космические разработки — лишь часть мощного интеллектуального портфеля, который формируют московские предприятия. В 2025 году резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» представили более 90 уникальных разработок. Об этом Сергей Собянин также проинформировал в своем канале в мессенджере MAX.

«Основу интеллектуального портфеля составляют решения в области информационных технологий, микроэлектроники, а также оригинальное высокотехнологичное оборудование. Одним из лидеров по количеству зарегистрированных разработок стал производитель лазерного оборудования. Из семи представленных продуктов шесть — современные станки для лазерной маркировки и гравировки», — отметил Мэр Москвы.

Среди ключевых новинок столичных резидентов:

• Торговые автоматы: Компания, выпускающая отечественные банкоматы, зарегистрировала специализированный автомат для продажи и пополнения проездных билетов.

• Высокоплотные вычисления: Представлен российский ИИ-ускоритель, не уступающий ведущим мировым аналогам.

• Фармацевтика: Разработан важнейший отечественный препарат для терапии тяжелых форм хронического заболевания почек.

Всего за время работы особой экономической зоны «Технополис Москва» её резиденты зарегистрировали уже 818 результатов интеллектуальной деятельности, включая патенты, лицензии, свидетельства и товарные знаки.

Миллионы квадратных метров и запуск новых заводов

Москва наращивает промышленные мощности рекордными темпами. Сергей Собянин принял личное участие в открытии двух новых высокотехнологичных производств и осмотрел два строящихся промышленных корпуса на площадке ОЭЗ.

«По поручению Президента мы продолжаем обеспечивать технологическую независимость нашей страны. В прошлом году в Москве было введено около миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств. В этом году будет около двух миллионов, будут введены десятки новых предприятий, в том числе два предприятия запускаем сегодня», — сказал Мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что на новых мощностях наладят выпуск жидкокристаллических модулей, которые ранее никогда не производились в России, а также трансиверов на базе фотонных интегральных схем.

«Это тоже прорыв, прорыв, необходимый для обеспечения ЦОДов, банковской системы, и системы связи», — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что открываемые предприятия являются уникальными для России, и заверил, что столица продолжит оказывать всестороннюю помощь высокотехнологичным производствам — от налоговых льгот до содействия в подборе производственных помещений.

В создание двух новых производственных площадок частные инвесторы вложили порядка 7,2 миллиарда рублей. Со своей стороны Правительство Москвы предоставило предприятиям полный пакет льгот резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»: освобождение от имущественного и транспортного налогов на 10 лет с момента получения статуса, а также снижение ставки налога на прибыль всего до двух процентов. На новых производствах уже создано почти 400 высококлассных рабочих мест.

Локализация 100%: экраны для «Москвича» и роботизированные линии

Ярким примером импортозамещения стала деятельность АО «Некс-Т» (бренд NexTouch) — крупнейшего российского разработчика и производителя дисплеев, интерактивного оборудования, вычислительной техники и программно-аппаратных комплексов (включая решения для людей с ограниченными возможностями здоровья). Предприятие является резидентом ОЭЗ с 2017 года.

В июле компания запустила первую в России роботизированную линию серийного производства жидкокристаллических (ЖК) дисплейных модулей диагональю от 11 до 86 дюймов. Эти компоненты входят в состав всех выпускаемых компанией устройств. Раньше ЖК-модули закупались исключительно за рубежом, но запуск новой линии полностью закроет собственные потребности предприятия и позволит перейти на 100% полный цикл производства интерактивного оборудования.

Столица продолжает доказывать, что статус главного индустриального и научного центра страны подкрепляется реальными высокотехнологичными запускными объектами, продукция которых востребована от автопрома и ЦОД до глубокого космоса.