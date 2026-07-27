Собянин встретился с жителями построенного по реновации дома из готовых модулей

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 27 июля, встретился с новоселами жилого комплекса, построенного по реновации на Профсоюзной улице в районе Черемушки. Фото: Владимир Новиков Пресс служба Мэра и Правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 27 июля, встретился с новоселами жилого комплекса, построенного по реновации на Профсоюзной улице в районе Черемушки.

«Хороший дом, качественный, по новой технологии сделан – крупномодульного строительства, - сказал Собянин. - Это первое в стране такое производство. В мире таких совсем немного или практически совсем нет. Огромный блок – квартира целиком – создается на заводе, собирается, отделывается, и сюда их целиком доставляют».

Мэр подчеркнул, что это очень качественная технология.

«Дом 100 лет как минимум будет стоять, и радовать вас», – сказал Собянин жителям новостройки.

КОНКРЕТНО

Новый жилой комплекс на Профсоюзной улице стал вторым домом для переселения по реновации, при сооружении которого использовали технологию крупномодульного строительства. Это монолитное здание из трех секций возвели за 8 месяцев. Сборка из крупных модулей ускоряет сдачу полностью готового строения в 1,5 – 2 раза.

В новостройке находятся 528 квартир. В ближайшие месяцы сюда начнут переезжать 380 семей – более 1000 жителей пяти домов по улице Гарибальди. В каждой квартире сделан ремонт с улучшенной отделкой. В общих зонах дома и около него обеспечили безбарьерное пространство, удобное для маломобильных жильцов и родителей с детскими колясками. Во дворе обустроили места отдыха, спортивную площадку и детскую игровую зону.

Напомним, в районе Черемушки в реновации участвуют 119 домов. Новоселье отметят более 24 тысячи человек. Для переселенцев уже построили и передали 9 жилых комплексов. Реновация позволит обновить в районе почти 30% всех жилых домов.

Всего с начала программы в столице переселяются более 286 тысяч москвичей. Это жители более 1600 старых зданий.

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