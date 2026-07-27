«Мы стараемся дать заботу и внимание»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв навестил в летнем лагере «Левково» детей участников СВО

Фото: Сергей Шешин

В нынешнем году число оздоровительных лагерей в Московской области, куда бесплатно отправляют отдыхать детей участников специальной военной операции, увеличилось до четырех. Один из них - «Левково». Во время каникул подмосковные школьники проведут здесь шесть двухнедельных тематических смен. Сейчас завершается уже четвертая. Сегодня ребят навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В «Левково» губернатор посмотрел, в каких условиях живут мальчишки и девчонки, как для них организовали досуг. Андрей Воробьёв пообщался с вожатыми, ребятами и их родителями.

- У нас большая инфраструктура для детского отдыха — это и «Литвиново», и «Левково», и другие места, - рассказал губернатор. - Наша задача — чтобы все это работало на полную мощность. Здесь, в «Левково» собрались ребята из самых разных городов нашего Подмосковья.

Андрей Воробьёв отметил после бесед с детьми, что им в лагере нравится - никто не хочет разъезжаться.

- Ребята всегда активны, занимаются творчеством, очень дружны между собой. За эти две недели они становятся близкими друзьями, находят общий язык. Рад, что и мамы, с которыми мы сейчас разговаривали, тоже довольны. Огромное спасибо хочу сказать нашим вожатым. У нас подобралась большая команда молодых ребят и девушек, которые посвящают себя воспитанию и занятиям с детьми, делают свою работу с душой.

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье уделяют большое внимание вопросам поддержки семей бойцов СВО.

- Это и детский отдых, и выплаты, и - социальные льготы, и бесплатные кружки или питание в школах. Важно быть рядом с теми, у кого возникают вопросы, а они часто касаются здоровья или различных житейских трудностей.

Исполняющий обязанности директора оздоровительного комплекса «Левково» Дмитрий Еремейцев рассказал губернатору, что в этом году лагерь сделал особый упор на профориентацию ребят:

- Помимо традиционных кружков и секций знакомим ребят с важными профессиями. Например, совместно с МЧС учим их оказывать первую помощь и проходить курс юного спасателя, а с коллегами из МВД проводим занятия для будущих кинологов. Наш лагерь активно сотрудничает с Министерством спорта и муниципалитетами: к нам регулярно приезжают известные спортсмены. Прямо сейчас, к примеру, проходит мастер-класс по футболу от местной федерации.

Кроме того, в рамках патриотического воспитания в «Левково» приезжают ветераны спецоперации и другие выдающиеся люди. Например, этим летом с ребятами встречалась Герой России, космонавт Елена Серова.

При этом сам лагерь - круглогодичный, ребята могут отдыхать здесь не только летом, но и в другие сезоны.

Благо, здесь можно много чем заняться - в «Левково» есть собственный бассейн, спортивный и танцевальный залы, клуб. На специализированных площадках дети имеют возможность играть в футбол, баскетбол, настольный теннис.

КОНКРЕТНО

- 488 тысяч детей из Московской области в возрасте от 7 до 15 лет смогут отдохнуть этим летом.

- 130 оздоровительных лагерей работают в этом году для них на территории региона.

- Еще 1050 лагерей дневного пребывания организовали при школах во всех муниципалитетах Подмосковья.