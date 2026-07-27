«Внедряем цифровые технологии»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о капремонте 5 котельных, которые запустят в этом году в Пушкинском округе

Фото Екатерины Агеевой

В Московской области продолжается большая программа по обновлению и модернизацию системы теплоснабжения - в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил одну из пяти котельных Пушкинского округа, которые капитально отремонтируют в течение 2026 года. В котельной «7 квартал» в Ивантеевке все работы уже завершены - объект будет обеспечивать теплом 35 многоквартирных домов, школу, детсад и в общей сложности 6 тысяч жителей.

– В обновленной котельной и внутри, и снаружи все выглядит гармонично. Конечно, все, что касается датчиков, частотников, диспетчеризации, аварийных бригад – это важные слагаемые успешной работы, - рассказал Андрей Воробьёв. - Понятно, что после теплоисточника идут магистральные, а потом еще распределительные сети.

Губернатор отметил, что от всех этих элементов зависит качество жителей участка, который обслуживает котельная.

– Работаем над тем, чтобы в каждом округе была большая программа по теплу. Каждый год видим снижение жалоб. И очень дорожим профессионалами, которые не устают совершенствоваться. Потому что раньше все было в журнале, на бумаге, использовали визуальное наблюдение. Сейчас же внедряем датчики, искусственный интеллект, цифровые технологии. Это дает преимущество, мы заранее можем видеть проблемные участки. Там нет людей, они сидят в комфортных условиях в диспетчерской, где видят все, что происходит на котельных в городском округе.

Гендиректор АО «Ивантеевская Теплосеть» Вячеслав Эйхман доложил губернатору, что во время капитального ремонта на объекте полностью заменили все технологическое оборудование.

– Установлены более совершенные и эффективные котлы, заменили насосное оборудование. Котельная стала более экономично расходовать энергию (примерно на 30%. - Авт.), полностью обновили систему химической водоподготовки - автоматически переходит с одного фильтра на другой.

В этом году в Ивантеевке модернизировали еще две котельные - «Школьную-2» и «Оранжерейную». Кроме того, на территории округа заменили тепловые сети на 7 участках - в Ивантеевке, Софрине, Лесном и Зеленом городке. Причем, последствия переукладки сетей в виде раскопанных тротуаров и придомовых территорий рабочие приведут в порядок - заасфальтируют дороги, постелят новые газоны и так далее.

В этом году в Пушкинском округе сдадут после капремонта еще две котельные - в поселке Лесной и микрорайоне Мамонтовка. В 2027 году в муниципалитете модернизируют две котельные в самом Пушкине.

– В городском округе Пушкинский мы два года подряд большие деньги вкладывали, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас в каждом муниципалитете идет активная работа. Наша задача – готовить сани летом, чтобы зимой было тепло, было надежное электро- и водоснабжение. Важно не упустить время, отопительный сезон наступит быстро.