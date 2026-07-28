Гроза и сильный ливень ожидаются в Москве 28 июля 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторник, 28 июля, станет для москвичей днем с неспокойной погодой. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице и Московской области из-за приближающейся грозы, сильного ливня и порывистого ветра. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также предупредил, что во вторник в регион придут грозы и кратковременные дожди, местами сильные.

Погода в Москве 28 июля 2026: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 25–27 градусов. Это все еще тепло, но жара уже не такая изнурительная, как в предыдущие дни. Ночью столбики термометров опустятся до 15–17 градусов тепла. Суточный перепад будет умеренным.

Осадки в Москве 28 июля

Небо над столицей будет облачным с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Это классическая летняя картина: дождь может начаться внезапно и быть интенсивным. Синоптик Александр Ильин отметил, что уже во вторник в регион придут грозы и кратковременные дожди, местами сильные. Ночью дожди продолжатся, но станут менее интенсивными. Зонты и непромокаемая обувь — обязательные спутники москвичей в этот день.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер во вторник будет южным, его скорость составит 6–11 метров в секунду, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться: днем 742 мм ртутного столба, ночью — 740 мм. Это ниже климатической нормы, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

В связи с прогнозируемыми грозами и сильными ливнями объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 28 июля. Спасатели приведены в режим повышенной готовности.

Рекомендации для москвичей и гостей столицы

Специалисты рекомендуют по возможности оставаться в помещении, не парковать машины под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, а также избегать открытых пространств во время грозы. Держите зонты наготове, но помните, что с ними опасно находиться вблизи линий электропередач.

Водителям стоит быть особенно внимательными на мокрой дороге: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам — не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями. При необходимости звоните в экстренные службы по телефонам «101» или «112».

Погода в Москве 28 июля — это день с повышенной опасностью из-за гроз и ливней. «Желтый» уровень означает, что ситуация требует повышенного внимания, но не является критической. Соблюдайте рекомендации спасателей и следите за обновлениями прогноза. Хорошая новость в том, что к выходным погода начнет налаживаться, а дожди станут менее интенсивными.

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