От линии фронта - к сердцам молодежи

После выступления ребята задавали вопросы Михаилу и получили ответы от человека, который прошел через тяжелые испытания на передовой. Фото: «Молодежь Москвы»

В рамках городского проекта «Молодежь Москвы» на фестивальных площадках «Московские сезоны» проходят встречи, где у юных москвичей есть возможность задать вопросы тем, кто знает о цене мира не по учебникам истории. 24 июля в акции принял участие Михаил Федосов - участник СВО, служивший в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии, он прошел через горнило боев в Серебрянском лесничестве и у Работина, где его мужество было отмечено государственными наградами. Сегодня он передает опыт тем, кому предстоит строить будущее страны.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА

Сейчас Михаил Федосов совмещает сразу несколько важных миссий: руководит военно-патриотическим клубом имени В. Ивашина, преподает «Основы безопасности и защиты Родины» в котельниковской школе и работает в Центре военно-патриотического воспитания «Вершина» при Госуниверситете просвещения. За вклад в воспитание подрастающего

поколения удостоен Почетной грамоты Министерства просвещения. Однако главным мотивом для него стали не награды, а личная история.

Сам герой признается: толчком к активной педагогической работе стала трагедия, произошедшая с его воспитанниками. Братья-близнецы Виктор и Василий Ивашины пришли в его клуб еще пятиклассниками. Выросли, отслужили срочную, а затем ушли на фронт. Гибель одного из них, по словам Михаила, перевернула все его сознание. Он понял, что его боевая задача не закончилась на линии соприкосновения - она продолжилась в тылу.

«В начале встречи я часто вижу в глазах скепсис: зачем это все? - делится он наблюдениями. - Но ближе к концу они подходят, и я вижу, как взгляд меняется. Если хоть одно зерно сомнения перерастает в понимание - наша цель достигнута».

Младшие школьники, как правило, увлечены деталями: их интересуют экипировка, форма, тактические мелочи. Старшеклассников и студентов волнуют более глубинные вопросы - о том, как управлять страхом и где черпать силы. Особенно часто, отмечает ветеран, парни спрашивают о том, как не сломаться в критической ситуации. Один из таких запросов звучит особенно остро: «Как бороться со страхом?» Отвечая, Михаил проводит простую аналогию: «Это как прыжок в холодную воду с берега. Ты все равно зажмуришься и сгруппируешься. Страх никуда не денется. Но если ты используешь его как топливо, а не позволяешь ему парализовать себя, ты начинаешь действовать четко».

ГЕОГРАФИЯ МУЖЕСТВА

Интересно, что путь в военную профессию у Федосова был тернист. Родившись в семье офицера

и сменив за время учебы пять школ - от Чехословакии до Чукотки, - он с детства впитывал атмосферу дисциплины. Поступление в Рязанское десантное училище оказалось недоступным по формальным причинам. Однако внутренний компас, по его словам, неумолимо вел его к армейской службе. Даже получив диплом инженера в Московском автомеханическом институте и занявшись бизнесом, он чувствовал внутреннюю пустоту.

«Время - единственный невосполнимый ресурс, - говорит Михаил. - И если ты не тратишь его на то, что считаешь правильным, приходит разочарование». Именно поэтому в 1994 году он осознанно отправился в армию, настояв на службе в ВДВ. И когда началась специальная военная операция, он не мог остаться в стороне, зная, что его ученики уже там.

«Мы - это наша земля, - говорит он молодежи. - Летишь над тайгой на самолете семь часов - и понимаешь, какая у нас необъятная страна. Враг пытался забрать ее тысячу лет назад, пытается и сейчас. Но сила России не в том, чтобы нападать, а в том, чтобы быть готовым защитить свой дом». Он призывает ребят не забывать, что даже работа в тылу - это вклад в общее дело, ведь медики, снабженцы и инженеры делают победу возможной.