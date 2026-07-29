Собянин: В столице пассажиров перевозят уже 3 тысячи электробусов

Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3000-го электробуса Мосгортранса Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Сегодня, 29 июля, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3000-го электробуса Мосгортранса. Юбилейная машина будет курсировать по маршруту №119 «Киевский вокзал – метро «Нагорная».

«Три тысячи электробусов перевозят огромное количество пассажиров, делает воздух чище, город – комфортнее, - сказал Собянин. - Отдельное спасибо производителям этого замечательного вида транспорта – предприятиям «ГАЗ», «КамАЗ», с которыми мы вместе создаем продукцию высокого, мирового уровня, создаем десятки тысяч рабочих мест во многих субъектах Российской Федерации».

Мэр вручил коллективу Мосгортранса почетный знак РФ «За успехи в труде». Напомним, ранее указ о награждении этим знаком подписал президент России Владимир Путин.

«Действительно, награда заслуженная, - подчеркнул Собянин. - Замечательный коллектив, который обслуживает в сутки около 4 миллионов пассажиров. Обслуживает надежно, комфортно».

Мэр добавил, что предприятие является одним из самых экологичных не только в России, но и одним из лучших в этом направлении в мире.

КОНКРЕТНО

Юбилейный 3000-й электробус собрали в июле этого года на московской заводской площадке «КамАЗ». Она размещается на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ).

Маршрут №119, по которому будет ездить эта машина, соединяет запад, юго-запад и юг столицы. В будни в среднем на линии совершается около 5 тысяч поездок. Остановки в пути - Главное здание МГУ, Ботанический сад МГУ, станции метро «Академическая» и «Университет», Дарвиновский музей, институт военной истории и другие.

ЦИФРЫ

После выхода на линию 3000-й машины Москва стала первой в Европе и США по количеству электробусов, обеспечивающих работу более 300 маршрутов наземки. В рабочем парке этот транспорт занимает около 60%. Электробусы работают во всех округах столицы.

Каждый день в будни они перевозят более 1,2 миллиона пассажиров. С 2018 года в целом на них совершили уже более 1,1 миллиарда поездок.

ПЛАНЫ

В 2026 году Москва получит около 500 электробусов. В планах - поставка в последующие годы еще по 560 электробусов в год.

К 2030 году столица закупит еще более 2,3 тысячи российских электробусов производства «КамАЗ» и «ЛиАЗ». Их доля в рабочем парке «Мосгортранса» достигнет более 85%. Это примерно 6 тысяч машин.