В кинопарке «Москино» прошел молодежный патриотический интенсив: Фоторепортаж от KP.RU

Участники клуба «Город героев Москва» прошли обучение в летнем лагере Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, в кинопарке «Москино» участники патриотического клуба «Город героев Москва» посетили лагерь для прохождения спортивных треков вместе с молодежью. Так, ветераны боевых действий приняли участие в мастер-классах, а также прошли нейропрофориентацию.

В четверг, 30 июля, в кинопарке «Москино» участники патриотического клуба «Город героев Москва» посетили лагерь для прохождения спортивных треков вместе с молодежью. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодые люди будут развивать прикладные навыки по пяти трекам: основы управления и защиты от БПЛА, действия при чрезвычайных ситуациях (ЧС), основы оказания первой помощи, кибербезопасность и правила управления средствами индивидуальной мобильности (то есть велосипедами, электросамокатами и т.п.).

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Летний лагерь «Молодежь Москвы» проходит для молодых жителей столицы в кинопарке «Москино» с 6 июля по 15 августа. Участников ждут практические мастерские, встречи с известными спикерами и артистами, командные соревнования и игры, кинопоказы, дискотеки, караоке и многое другое.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП