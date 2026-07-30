В кинопарке «Москино» прошел молодежный патриотический интенсив: Фоторепортаж от KP.RU

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 30 июля, в кинопарке «Москино» участники патриотического клуба «Город героев Москва» посетили лагерь для прохождения спортивных треков вместе с молодежью. Так, ветераны боевых действий приняли участие в мастер-классах, а также прошли нейропрофориентацию.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Молодые люди будут развивать прикладные навыки по пяти трекам: основы управления и защиты от БПЛА, действия при чрезвычайных ситуациях (ЧС), основы оказания первой помощи, кибербезопасность и правила управления средствами индивидуальной мобильности (то есть велосипедами, электросамокатами и т.п.).
Летний лагерь «Молодежь Москвы» проходит для молодых жителей столицы в кинопарке «Москино» с 6 июля по 15 августа. Участников ждут практические мастерские, встречи с известными спикерами и артистами, командные соревнования и игры, кинопоказы, дискотеки, караоке и многое другое.