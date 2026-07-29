«Бойцы наших легендарных подразделений»: Губернатор Андрей Воробьёв вручил Орден Мужества и медали «За храбрость» добровольцам из Подмосковья

Фото Екатерины Агеевой

В Доме Правительства Московской области прошла церемония награждения еще одной группы бойцов из Подмосковья, принимающих участие в специальной военной операции. Губернатор Андрей Воробьёв передал госнаграды добровольцам из Наро-Фоминска, Котельников, Реутова, Ногинска, Раменского и Жуковского.

Андрей Воробьёв отметил, что награжденные военнослужащие служат в двух легендарных подразделениях - БАРС (Боевой армейский резерв страны) и «ГРОМ «Каскад» (это отдельная бригада беспилотной авиации).

- Знаю, что и до подписания контракта вы делали очень много добрых, важных дел: кто-то был волонтером, кто-то врачом, - сказал губернатор, общаясь с бойцами. - Сегодня мы собрались для того, чтобы вручить вам награды по поручению Президента. Это всегда большая честь. Мы знаем, какие сложные боевые задачи вы решаете — делаете все, что требуют сегодня время и наша страна. Каждый присутствующий здесь — очень достойный, профессиональный человек, который с честью выполняет свои воинские обязанности.

Губернатор поздравил добровольцев с наградами и отдельно поблагодарил семьи героев:

- Близкие, дети, их поддержка — это самое дорогое, что есть у каждого из нас.

Самому молодому из награжденных сегодня бойцов - 23 года. Начальник расчета БПЛА с позывным «Заря» отработал уже три контракта. Андрей Воробьёв передал ему Орден Мужества.

Стоит отметить, что «Заря» не единственный в своей семье участник СВО. Сначала «за ленту» отправилась его мама - добровольцем-медиком.

- Я подумал: если она смогла поехать, то почему я не могу? - рассказывает парень. - Мама у меня фельдшер, настоящий профессионал своего дела — просто так начальником медицинской роты не назначат. Сейчас она служит уже по шестому контракту.

Боец рассказал о бое, за который награжден орденом:

- Первого сентября 2025 года противник начал массированно атаковать наши позиции. Я находился в замаскированном блиндаже, когда по рации передали: «Заря, рядом трехсотый». Сначала оказал помощь двоим легкораненым. А через 15 минут снова вызов - там уже тяжелый боец с обширными ранениями и сильным кровотечением. Мы с инженером под обстрелом побежали к нему, перевязали и стали готовить к эвакуации. Пока прорывались к машине, отбивались от дронов, которые буквально охотились за нами — я уничтожил пару «птичек». Только убедившись, что угрозы больше нет, мы отправили раненого. В итоге парень благополучно доехал до госпиталя, остался жив.

Среди награжденных - еще несколько военных специалистов по беспилотникам. Боец с позывным «Данте» - уроженец Харькова, участник донбасского ополчения с 2014 года, а ныне - житель Московской области. Он награжден медалью «За храбрость» I степени.

А его коллега оператор БПЛА «Стелс» медалью «За храбрость» II степени.

Такие же награды получили бойцы «Медик» и «Восьмой», а также командир группы БПЛА «Прометей» и специалист расчета радиоэлектронной борьбы «Люк».